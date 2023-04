Técnico del PSG es acusado de racista

Medios españoles y franceses dieron a conocer este miércoles un escándalo racista que mueve los cimientos del Paris Saint Germain, ex equipo del arquero costarricense Keylor Navas, en el que se acusa directamente al entrenador Christophe Galtier.

De acuerdo a la información que ha revelado el periodista Romain Molina en ‘RMC Sports’, el ex director deportivo del Niza, Julien Fournier, habría acusado a Galtier a través de un correo electrónico, de realizar una declaración racistas contra los jugadores del Niza, cuando él los dirigía.

La misma fue replicada por el Diario de Mallorca de España, los diarios deportivos AS y Marca, así como diferentes medios franceses como L’Équipe.

El gerente deportivo del Niza comentó en un correo fechado en junio del 2021 que Christophe Galtier entró en su despacho y conversaron de supuestas diferencias racistas en el camerino.

“Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”, señaló el correo que habría enviado Fournier a la empresa propietaria del Niza, INEOS, al termino de la pasada temporada.

De acuerdo al periodista Romain Molina y el programa ‘After-Foot’, en la misma misiva Fournier explicó que el hijo del entrenador John Valovic-Galtier, reconoció que la situación de su padre era “insostenible” por la mala dinámica de la plantilla.

“Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no podía seguir así. Le pedí que me explicara lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: ‘Habéis construido un equipo de escoria’.

“Entonces le pedí que fuera más preciso y añadió: ‘Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde...’. Le dije al Sr. John Valovic-Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente”.

En setiembre anterior Fournier había indicado que Galtier no había salido del Niza de una forma amigable. “Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa”, recalcó entonces Fournier.

Navas en enero anterior dejó el cuadro parisino y se marchó al Nottingham Forest, ante la poca oportunidad de jugar y porque Galtier le dio la titularidad al italiano Gianluigi Donnarumma, pese a su irregularidad en la portería.