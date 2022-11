Técnico de España pasó de no conocer a la Selección de Costa Rica a solo pensar en los ticos

En abril del 2022 Luis Enrique, técnico de España, aseguró que de Costa Rica lo que conocía era las playas que había visitado de vacaciones, pero de la Selección Nacional sabía poco o en realidad nada. Pasaron siete meses y al parecer ya tuvo el tiempo para empaparse del rival que superó el repechaje y que ahora tendrá frente a frente en el debut de ambos combinados en el Mundial de Qatar 2022 (23 de noviembre, 10 a. m.).

El timonel de la Roja pasó su último ensayo antes de la Copa del Mundo con una victoria 3 a 1 sobre Jordania que dejó muchos aspectos a analizar. Igual, su conferencia posterior al partido también fue muy enriquecedora y es que el estratega dejó en claro que ahora solo piensa en los ticos y que todos sus movimientos son enfocados en ese choque.

Incluso, confesó que le dio a sus jugadores los minutos necesarios para estar bien contra la Tricolor, que hasta se guardó figuras por lo mismo y recalcó que solo está enfocado en la Sele. Así mismo, sentenció que la Furia es favorita a llegar a la final y dejó ver que muy probablemente José Luis Gayà quedará fuera por lesión.

- Su valoración del último fogueo antes del Mundial

“Le hemos dado la seriedad que necesitaba el partido. Hemos estado bastante acertados en muchos aspectos del juego, quedan otros por mejorar, pero el objetivo principal era disputar un buen partido para no darle opciones al rival y lo conseguimos. El resultado era lo de menos, pero ganar siempre es importante”.

- Balance de lo que pudo ensayar en el fogueo

”El balance es positivo porque no ha pasado nada. Es el primer partido de mi carrera en que no he hecho yo la alineación, sino que la han hecho los jugadores en función de los minutos que creían oportunos para llegar bien al primer partido contra Costa Rica”.

Luis Enrique, técnico de España y rival de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022, realizó su último ensayo este jueves, en el triunfo 3 a 1 sobre Jordania. (KHALIL MAZRAAWI/AFP)

- Mentalizado en Costa Rica

“Nuestra cabeza está en el Mundial, está en Costa Rica”.

- Guardó jugadores pensando en Costa Rica

“Le pregunté a mis jugadores que cuántos minutos necesitaba cada uno para llegar bien para el juego ante Costa Rica. A partir de ahí, tomé decisiones.

”Por ejemplo: Sergio Busquets quería jugar, Pedrí también y Unai Simon igual. Sin embargo, he decido que no jugaran ellos tres. Fue difícil, porque no sabíamos cuántos cambios íbamos a tener, pero creo que la mayoría jugaron los minutos que necesitaban para llegar bien ante Costa Rica”.

- Debut contra Costa Rica

Ahora empieza el Mundial y tenemos ganas de estar en nuestra residencia y de vivir el Mundial. Tenemos que afrontar el primer partido con tranquilidad, porque si algo sobra en esos primeros juegos de la Copa del Mundo es estar super exitado. En nuestro último fogueo demostramos personalidad y estuvimos dentro del partido, porque lo más fácil era estar en otras.

- Favoritos para el Mundial

“Sin ninguna duda (somos favoritos). Somos séptimos en el ranking FIFA y nuestro objetivo es tratar de jugar siete partidos. Veo al equipo muy bien y con las ganas necesarias.

”Cuando se juega un partido amistoso tan cerca del inicio de un Mundial no es lo mejor, porque el jugador está concentrado en la Copa del Mundo. Sin embargo, todo ha salido bien y ahora a prepararnos para Costa Rica”.

- Decisión final ante lesión de José Luis Gayà

“Este es el tema delicado de los últimos cuatro días. Haciendo un centro ha tenido problemas, pero la información es del jugador y no la puedo dar. Mañana (viernes) tomaremos una decisión cuando lo tengamos claro, pero es la noticia desagradable de estos primeros días”.

- El momento de Marco Asensio

“En el último fogueo ha estado a otro nivel. Hemos intentado corregirle que él suele moverse de manera muy aleatoria dentro del campo y aparece en muchos sitios, pero queremos limitar un poco esa movilidad para que aparezca en lo que queremos y ha estado muy bien. Lo probamos también al costado y ha estado muy bien, así que puede jugar de lo que quiera”.

- Papel de los juveniles

“Me encanta, han marcado los tres jóvenes (Gavi de 18 años y Ansu Fati y Nicholas Williams de 20), pero ante Costa Rica igual anotan los tres veteranos; así es un equipo. Sumar jugadores al gol, sumar la ilusión que cada uno aporta y la ambición es lo que nos hace ser positivos”.