¡Suerte, muchachos!

La Selección apuntaló su estado físico y saltará a la cancha en pos del triunfo. Con excepción de Gilberto Morant (segundo a la izquierda), Alvin Villavicencio, Alonso Solís y Nelson Fonseca estarán en la formación titular.

Cuenca (Ecuador). Respetuosa de un rival con pocas referencias, Costa Rica iniciará esta noche a las 7:15 p.m. (hora tica) su participación en el Grupo B del Mundial Infantil de Ecuador ante una Guinea que juega de incógnita, pues solo ha dejado entrever su potencia física.

El choque, que tendrá como escenario el estadio Alejandro Serrano de Cuenca, con capacidad para unos 30.000 espectadores, es vital para los nacionales, pues una hipotética victoria les despejaría el camino para aspirar a la segunda ronda del torneo, en tanto que un revés comprometería las aspiraciones.

Prensa local y extranjera coincide en que este grupo es uno de los más fuertes del torneo, pues congrega a Argentina, potencia sudamericana, Portugal, monarca europeo, Guinea, representante de un continente que es potencia en la categoría, y a nuestro país, campeón de CONCACAF.

Costa Rica, como lo adelantó días atrás el técnico Armando Rodríguez, jugará con líbero y dos marcadores, dos volantes laterales, un contención, dos mediocampistas creativos y dos hombres en punta.

La consigna, de acuerdo con lo observado en los entrenamientos y lo expresado por el técnico, será no dar ventajas atrás, procurar el equilibrio en defensa y ataque, e intentar sorprender con las cabalgadas de Solís, Vargas, Villavicencio y los dos volantes-laterales, cada vez que las circunstancias del partido lo permitan.

"Para el partido de mañana (hoy) no tenemos miedo, pero sí respeto . Me he reunido con un entrenador de un equipo local de Guinea y me dijo cómo juegan ellos", destacó Armando Rodríguez, director técnico costarricense.

Explicó que los africanos juegan con un sistema 4-4-2, con dos contenciones y un punta bastante hábil. "Tienen buenos movimientos, mucho cambio de juego, fuerza y velocidad, pero nosotros vamos a llegar con nuestro futbol para ganar el juego", añadió.

En su opinión, los muchachos tienen el panorama claro, saben a lo que van y entienden que, "con un buen toque de balón, dinámica y sacrificio, podrían quedarse con el triunfo".

El técnico de Guinea, Cherif Soulemayne, se aferró al ostracismo que le caracteriza desde su arribo a Cuenca y apenas adelantó que "sabrán del poder de mi equipo cuando lo vean plantado en la cancha y conforme avance el torneo".

Rodríguez, como informó La Nación desde que el plantel estaba concentrado en San Juan de Chicuá, se reservó al volante de contención Jorge Fernández, un muchacho venido a menos, no obstante sus dotes técnicos y calidad.

Nelson Fonseca será el responsable de las tareas de contención, porque a juicio del técnico nacional "es muy completo tácticamente, se mueve bien hacia los costados y puede asegurarle salida rápida al equipo".

Testimonios mundialistas

Alvin Villavicencio: "El grupo se encuentra bien y estamos ansiosos por afrontar la Copa. Este encuentro es especial porque es el primero y el equipo se encuentra altamente motivado, con un buen nivel. Estamos mentalizados para ganar y tenemos las cualidades para ello."

Andrey Campos: "Estamos muy tranquilos, con el deseo de que empiece pronto el partido. Eso sí, yo me siento un poquito temeroso pues no conocemos mucho de los rivales. Pero, haciendo bien las cosas, saldremos adelante. La Selección tiene ahora muy buenas condiciones físicas."Alonso Solís: "Daremos todo. Sinceramente no le tenemos miedo a Guinea porque tenemos claro lo que debemos hacer: movernos rápido y tocar el balón. El que yo sea el goleador del cuadro no me presiona. Más bien espero poder ayudar al equipo."