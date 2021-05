Con lo que pide la AFA el negocio no cierra, dijo Marcelo Bombau, presidente de Torneos y Competencias (TyC), una de las empresas que tiene los derechos televisivos. Y además tenemos un contrato firmado hasta 2014. Es como si uno alquilara un departamento por 2.000 pesos y después yo le diga: No. Ahora dame 4.000 pesos. No se puede.