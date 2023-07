Si Costa Rica al fin cumple, México espera como el gran reto

La Selección de Costa Rica tiene claro el panorama para los cuartos de final de la Copa Oro, si al fin logra cumplir y derrota a Martinica el próximo martes. México espera por la Tricolor como el verdadero reto.

El futbolista de México, Orbelín Pineda (17), también se vio frustrado por el portero de Qatar Meshaal Barsham (22), quien no permitió goles en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro. (THEARON W. HENDERSON/Getty Images via AFP)

Claro, en un momento tan complejo para la Nacional, no hay nada seguro y hoy parece una proeza superar al conjunto martiniqués y así avanzar como segundo del Grupo C. La Sele ya no tiene chances de terminar líder y por ende, solo podría medirse a unos mexicanos que dejaron una mala imagen ante Qatar, al caer 1 a 0, en el cierre de su sector.

Lo de los aztecas es complejo de entender, ya que terminaron con 27 remates (15 directos) y aún así no concretaron ni una vez. Los mexicanos no viven un buen momento, luego de perder goleados por Estados Unidos en la Liga de Naciones y no conquistar este certamen, lo que generó un cambio de técnico.

Pese a la derrota, el Tri terminó primero del B, con seis unidades. Este grupo tuvo un cierre de infarto, ya que los qataríes se metieron como segundos, gracias a esta última victoria, que le permitió llegar a cuatro puntos y a una mejor diferencia de gol (+).

Honduras también se impuso en su duelo contra Haití; sin embargo, el 2 a 1 que sacó le sirvió de poco. Si bien, los catrachos culminaron con cuatro unidades, su -3 los sentenció a una eliminación, que de seguro generará una crisis.

Los hondureños viven un caos interno, con malos resultados y conflictos con futbolistas que al parecer, no están comprometidos con su selección y algunos hasta declinan llamados.

La H tendrá que reformular mucho para la próxima eliminatoria rumbo al Mundial, o de lo contrario seguirá a los tumbos.

En lo que respecta al Grupo A de la Copa, Jamaica se dio un paseo y superó 5 a 0 a San Cristóbal y Nieves, para terminar en la segunda plaza. Estados Unidos también hizo lo que quiso ante Trinidad y Tobago y firmó un 6 a 0, para amarrar la cima. Estos dos combinados esperan por la definición del Grupo D, el próximo martes, para conocer a sus rivales.