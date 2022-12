Santos dejará de usar camisa 10 de Pelé a partir de enero

El presidente del Santos, Andrés Rueda aseguró que el retiro formal del número depende de los procedimientos internos del club. Pero Santos ya no lo usará de forma provisional a partir de enero. (-/AFP)

Santos dará los primeros pasos hacia un posible retiro de la camiseta número 10, que lució Pelé, su máximo ídolo.

Tras el fallecimiento del Rey este jueves, a los 82 años, el presidente del club, Andrés Rueda, confirmó que pretende llevar la idea a la Junta.

La información la dio en una entrevista en el programa “Jornal Bandnews”, de la radio “Bandnews”.

Según Rueda, el retiro del número depende de los procedimientos internos del club. Pero Santos ya no lo usará de forma provisional a partir de enero.

Actualmente, el número 10 del Santos es el venezolano Soteldo.

“Con este entendimiento de la familia vamos a proponer al Consejo que se retire la camiseta con el número 10. Esto tiene un procedimiento burocrático, una reunión del Consejo. Ahora, mientras tanto, por un acto administrativo, ya no llevaremos el número. Solo queda esperar que se convierta en una decisión final de nuestro Consejo”, dijo el representante.

Un posible retiro del número cumpliría con los deseos de la familia y parte de los fanáticos, quienes ya comienzan a circular la posibilidad en las redes.

En los últimos años, la idea ya se ha ventilado en otras ocasiones, incluso con el Rey aún vivo.

Rueda explicó por qué la idea no se puso antes en la agenda: “En lo personal siempre he sido partidario de ella, es un excelente homenaje. Por qué esto no se mencionó antes: la opinión del socio de Santos está algo dividida”.

”Hay una parte que quiere retirar la camiseta y otra gran parte que cree que no, que el hecho de que ella esté presente siempre traerá el recuerdo de que Pelé está junto al equipo. Con esta división de entendimientos, no se planteó”.

