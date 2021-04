No me imaginé que iba a estar viviendo esto. Si asumimos creíamos que podíamos pelear y en igualdad de condiciones creo que podemos hacerlo. Las lesiones de los delanteros Ariel (Rodríguez) y (Orlando) Sinclair y las expulsiones han dado con el traste con el trabajo. Se han lesionado jugadores y nos han cobrado esa situación y no hemos podido contar con un once ideal. Además hemos tratado de promocionar a los jóvenes, pero por las circunstancias es difícil, aunque esperamos que cambie todo lo más rápido posible.