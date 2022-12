¿Cristiano Ronaldo pidió irse del Mundial de Qatar 2022 o es que volverá a ser titular?

El seleccionador portugués, Fernando Santos, quiso cortar este viernes todas las polémicas en torno a su equipo, asegurando que Cristiano Ronaldo “nunca me dijo que quería marcharse” de la concentración, tras una supuesta amenaza del astro luso en ese sentido.

Aún no hay claridad sobre si Cristiano Ronaldo volverá a ser titular con Portugal ante Marruecos, en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

“Nunca me dijo que quería marcharse del equipo”, afirmó Santos en la rueda de prensa previa al encuentro de cuartos de final del Mundial de Qatar contra Marruecos (sábado, 9 a. m.), pidiendo “parar la polémica en torno a Portugal”.

Dejen a Cristiano Ronaldo tranquilo, exigió el timonel, quien explicó que tuvo una conversación con su capitán antes del partido de octavos contra Suiza (victoria 6-1 y un triplete de su sustituto Gonçalo Ramos) para explicarle que no sería titular.

“Es el capitán de nuestra selección, lo que representa para el fútbol portugués, para los aficionados, hace que tuviera que hablarle”, comentó.

Ante el equipo helvético, Ronaldo solo disputó los últimos 15 minutos. Saltó al campo cuando ya estaba todo el pescado vendido, con 5-1, cuando solo faltaba por marcar Rafael Leao, otro ilustre abocado al banquillo en este Mundial.

Cristiano, con cinco Mundiales jugados y goleador en todas las ediciones -único jugador en la historia-, no iniciaba un partido como suplente en la gran competición desde la fase de grupos ante México en Alemania-2006.

“Le expliqué por qué no sería titular, se lo expliqué para que no hubiera sorpresas, creo que es un jugador importante, pero le expliqué que la estrategia era que no estuviera”, dijo el estratega.

Informaciones de prensa habían afirmado que la suplencia de Cristiano contra Suiza, había llevado al astro portugués a amenazar con dejar la selección, algo que fue desmentido posteriormente por la Federación Portuguesa.

Lo que sí es una realidad confirmada por el propio técnico es que a CR7 no le gustó para nada ir a la suplencia, sin embargo, a su parecer fue normal y la reunión que sostuvo con su capitán terminó sin problemas.

En la presente edición de la Copa del Mundo, Ronaldo fue titular en los tres duelos de la fase de grupos, incluida la derrota 2-1 ante Corea del Sur a pesar de que el equipo ya estaba clasificado. En ese choque se quejó al ser sustituido, quizás la mecha que prendió su suplencia en octavos.

Consumado el ‘sacrilegio’ de dejar en el banco al hombre de los 195 partidos internacionales -si juega ante Marruecos será el futbolista con más partidos, igualando con el kuwaití Bader al-Mutawa - y los 118 goles -récord absoluto-, Portugal descubrió un nuevo mundo.

Fernando Santos por fin cruzó la línea roja y Cristiano Ronaldo se quedó en el banquillo. El resultado fue inapelable, 6-1 ante Suiza y un triplete de su sustituto Gonçalo Ramos. ¿Lo volverá a sentar en cuartos ante Marruecos?

Evidentemente no respondió a la cuestión este viernes en rueda de prensa. Ante periodistas de todo el mundo, el seleccionador quiso zanjar la polémica y recalcó que todo está bien.

Tras no jugar, el miércoles CR7 no entrenó en el campo, como sí hicieron el resto de suplentes, y el jueves la federación portuguesa y el propio jugador a través de Instagram negaron las informaciones de prensa sobre que hubiera amenazado con abandonar la concentración.

Luego saltó al césped sonriente y se alineó con los suplentes en un partidillo.

“Nunca me dijo que quisiera irse, tenemos que terminar con las polémicas”, añadió Santos este viernes, invitando a los periodistas a revisar las imágenes de su impecable actitud en el partido contra Suiza.