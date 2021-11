Recuperación de Donnarumma podría interponerse en el reencuentro de Keylor Navas y Sergio Ramos

El defensor español Sergio Ramos y el tico Keylor Navas, viajaron a Inglaterra con el PSG, para el partido de este miércoles frente al Manchester City, por la Champions League. PSG

El tan esperado debut del español Sergio Ramos en el París Saint Germain y su reencuentro en la cancha con el portero costarricense Keylor Navas solo podría verse interrumpido si el portero italiano Gianluigi Donnarumma es quien recibe la oportunidad.

Ramos apareció en la lista oficial del conjunto parisino que este miércoles enfrentará al Manchester City (1:40 p. m.), por la fase de grupos de la Champions League, al igual que Navas y Donnarumma. Los franceses buscarán quedarse con el liderato del Grupo A.

En el anterior partido de la Liga Francesa, frente al Nantes, Donnarumma no estuvo en los elegibles por problemas estomacales. Sin embargo, Gigi logró recuperarse y es uno de los elegibles para el compromiso. En tanto, Navas, quien salió expulsado en el último juego frente al Nantes, está totalmente habilitado para la Champions.

Por otra parte, Ramos fue una de los fichajes bomba de la temporada en Europa, tras dejar el Real Madrid, no obstante desde marzo no ve acción, por lo que incluso se especuló que podría abandonar el PSG ante la lesión que lo aquejaba y la interminable de su recuperación.

El técnico argentino Mauricio Pochettino ha sido paciente con el central español, esperanzado en que pueda ser la solución a un equipo que muestra una defensa endeble y permisiva.

Ramos y Navas se conocen desde su etapa en el Real Madrid, donde incluso ganaron tres Champions League y no han ocultado su buena amistad. Incluso el español estuvo de vacaciones en Costa Rica invitado por el guardameta generaleño.

La opción de que ambos jueguen ante el conjunto de Pep Guardiola es grande, empero tampoco es descabellado que actué Donnarumma, quien no ve acción desde el pasado 3 de noviembre cuando el París igualó 2-2 ante el RB Leipzig, juego en el cual el italiano detuvo un penal.

Keylor jugó en los dos siguientes cotejos frente al Girondins de Burdeos (3-2) y el Nantes (3-1), Su último partido por Champions fue hace más de un mes, cuando el 19 de octubre actúo contra el RB Leipzig, con triunfo del PSG 3-2.

¿Pochettino se va?

En medio de la polémica que no termina, sobre la titularidad de Navas o Donnarumma y la insistencia de Pochettino de mantener la alternabilidad, se suma ahora la situación del estratega argentino, de quien dicen tiene los días contados en París y en su lugar llegaría el francés Zinedine Zidane, un viejo conocido de Keylor y Ramos, a quienes entrenó en el cuadro merengue.

Pero más allá de los rumores de su salida, la prensa inglesa pone a Pochettino en el Manchester United en sustitución del noruego Ole Gunnar Solskjaer, despedido el fin de semana. Los medios británicos comentan que el sudamericano no está cómodo en Francia.

“Estoy feliz en París. Conozco bien la ciudad tanto como jugador y como entrenador, siempre he vivido este tipo de situaciones. Las cosas pasan y no es mi responsabilidad. Lo que voy a decir si me preguntas es que soy feliz en París”, dijo en conferencia de prensa.

Tanto el Daily Mail y The Mirror publicaron el domingo que el técnico del PSG estaba “listo” para aceptar la oferta del United y renunciar a su cargo actual.

La razón que ambos esgrimieron es que el rosarino “no está feliz” en Francia y que está “frustrado” por no poder desarrollar el juego que se esperaba de un equipo que cuenta con estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. A su vez, extraña la Premier League y a su familia, la cual sigue viviendo en Londres, mientras él lo hace en un hotel.