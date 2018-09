Me encontré con una planilla de mucha calidad, de mucho compromiso para sacar esto adelante, con mucho compromiso para lograr los objetivos. Aparte de los jugadores, hay una estructura muy fuerte, hay recursos importantes para hacer un buen trabajo, por lo que en términos generales no hay excusas. Hay un grupo maduro y jóvenes que dan sus primeros pasos, con la combinación que hay de jugadores jóvenes con experimentados como (Gerardo) Lugo, (Rándall) Azofeifa y Leo (González) sé que le van a sacar provecho. Por lo que estoy contento y complacido con lo que he visto.