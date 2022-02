Panamá recibe la peor noticia para enfrentar a un México que recupera a goleador

Azmahar Ariano (centro) ingresó de cambio y anotó ante Jamaica, pero una lesión en un hombro lo dejó fuera del compromiso ante México. (LUIS ACOSTA/AFP)

La Selección de Panamá recibió la peor noticia para enfrentar este miércoles a su similar de México, por las eliminatorias de la Concacaf, rumbo a Catar 2022, mientras los aztecas respiran al recuperar a su goleador de la Premier League.

El conjunto dirigido por el técnico Thomas Christiansen tendrá las bajas de sus tres defensas centrales, para el duelo ante los mexicanos en el Estadio Azteca, a partir de las 9 p. m. hora de Costa Rica, mientras la escuadra de Gerardo Tata Martino tendrá el retorno del ariete Raúl Jiménez, del Wolverhampton Wanderers.

Panamá, que nunca le ha sacado ningún punto como visitante a México en partidos eliminatorios, marcha en el cuarto lugar de la octagonal con 17 puntos, con lo que se encuentra en puesto de repechaje, mientras México tiene 18 y es tercero, por lo que es un compromiso crucial para ambas escuadras.

Por su parte, Costa Rica es quinto con 13, a cuatro de los canaieros y cinco de los aztecas.

Durante el partido que los canaleros vencieron 3-2 a Jamaica. el domingo en el estadio Rommel Fernandez, sufrieron las bajas de sus tres zagueros, quienes no estarán para el decisivo compromiso. Se trata de Andrés Andrade (esguince), Harold Cummings (tirón) y Azmahar Ariano (fractura de clavícula).

Andrade, del Arminia Bielefeld de la Bundesliga, es el titular indiscutible en el centro de la defensa con Fidel Escobar. Se lesionó en el primer tiempo y lo sustituyó el veterano Cummings, quien luego debió ser reemplazado en el complemento por Ariano, autor del tercer gol panameño.

Según la prensa panameña, Roderick Miller asoma como la posible variante para acompañar a Escobar, uno de los integrantes de la selección canalera que jugó por primera vez en la Copa del Mundo, en Rusia 2018.

Pese a las bajas, Christiansen se muestra optimista y confían en sacar un resultado positivo en el juego ante los mexicanos.

“Soñar es gratis. Nosotros tenemos que ir con fe y confianza de poder sacar algo positivo, aunque sabemos de la calidad que tiene México. Vamos a ir allá con todo optimismo, creo que no tenemos nada que perder, solo ganar, todo lo que saquemos positivo de México bienvenido sea”.comentó luego del triunfo de los canaleros ante la selección de Jamaica.

Mientras tanto, la cadena TUDN asegura que de acuerdo a la información del periodista de Gibrán Araige, el Tata Martino utilizará a Jiménez como estelar frente a los panameños, ante el déficit ofensivo mostrado por su escuadra contra Costa Rica, en el empate 0-0.

Jiménez no estuvo en el duelo ante los ticos por problemas musculares y su recuperación era incierta, no obstante, ante la pobre actuación del Tri su regreso no puede esperar más.