Pues ahora resulta que, por segundo año consecutivo, un grupo de periodistas y miembros de la FIFA han otorgado los “premios” The Worst, concedidos a los peores jugadores de la temporada. Inexorablemente, la práctica se va a consolidar y a convertir en una verdadera institución, especie de caricatura y perversión de los premios “The Best”. Este año le dieron el “galardón” de peor portero a Loris Karius (¡Por supuesto! ¿A quién más si no a él?); de peor mediocampista al holandés Sneijder, del Qatar Stars League; de peor volante izquierdo al alemán Mezut Özil, del Arsenal; de peor volante derecho al brasileño Ganso, del Amiens Football Club, de peor director técnico al argentino Jorge Sampaoli; de peor árbitro a Hernández Hernández, que pitó el último clásico Real Madrid - Barcelona. Y así siguen con todas las posiciones en el terreno de juego, con los directivos, con los estadios, etc.