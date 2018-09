No es cierto que tuviera una sola finta (la que le aplica a los defensores suecos en los goles gemelos de Vavá, que él sirve en bandeja, durante la final de 1958). Hay que ver la totalidad de los partidos: su repertorio era inagotable, con gambetas que él se inventaba, que improvisaba sobre la marcha. No creo que cuando Garrincha tomaba el balón supiera siempre lo que iba a hacer con él. Todo eran chispazos del momento, inspiraciones súbitas, dejarse poseer por el demonio del fútbol. Y es que Garrincha no jugaba al fútbol: el fútbol jugaba con él, y ese era quizás, el más entrañable de sus secretos. Entregarse en cuerpo y alma a los duendes del fútbol, no forzar nada, sino, simplemente, abandonarse a ellos.