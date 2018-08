No me perdía a los Bulls de Jordan en la NBA, pero hoy no sé decir el nombre de uno solo de sus jugadores. Me gustó el Milan de Maldini, el de Genaro Gattuso, el de Shevchenko, pero hoy ni me va ni me viene. Me gustó el Liverpool de Steven Gerrard, Riise y Milan Baros, pero no volví a ponerle atención hasta la recién pasada final de la Liga de Campeones.