La atajada de Zamora adquirió un carácter más providencial, pues sirvió para salvar su vida un mes más tarde, en el Madrid convulso, fracturado, de la Guerra Civil. Así lo contó el portero años después: "Un miliciano de la FAI (Federación Anarquista Ibérica) vino en una calle hacia mí, abriendo un cuchillo descomunal, a la par que me decía: “Voy a clavártelo hasta la barriga por escribir en un diario de derecha”. Estaba desencajado y vi que iba a cumplir su amenaza. Pero rectificó: “No, no te lo clavo porque gracias a aquel gol que salvaste fuimos campeones”. Yo pensé: “Este ya no me pincha”. Y como vi la ocasión de que gracias a aquel gol que salvé iba a salvar además la vida, cogí la oportunidad por los pelos y me lié a contarle la jugada... casi desde el principio del partido. Le metí toda clase de adornos, y comprobé que el hombre se iba calmando, y cuando llegué al disparo de Escolá y a mi atajada, ya sonreía abiertamente y había cerrado la navaja, guardándosela en el bolsillo. ¿Total? Que aquel tío, más que de la FAI, era del Real Madrid... Y me dejó tranquilo".