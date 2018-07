El VAR reproduce imágenes. Estas imágenes representan signos -un pie que engancha a otro pie dentro del área penal-. No nos dice nada sobre la intencionalidad de los jugadores, no determina la alevosía o inocencia del gesto. La lectura de los signos del VAR conlleva un esfuerzo de semiótica. La semiótica de la imagen. La descodificación de los signos. Es aquí que el árbitro debe transformarse en hermeneuta: un descifrador, un exégeta de signos. Con base en ellos propondrá una interpretación, y emitirá un dictamen. Y es a este nivel que el sistema es y será siempre falible: al nivel del error humano. Error de interpretación. Porque esa interpretación solo puede ser subjetiva, y como tal está sujeta a la falibilidad inherente a cualquier juicio y empresa humana. Quienes creyeron que con el VAR vendría la justicia impoluta, virginal y a absoluta habrán quedado hondamente decepcionados. Sucede que esa justicia no existe en lugar alguno del mundo. El sistema del Var es divinamente sucio, divinamente falible, divinamente humano, y me alegro de que así sea. El error es constitutivo del fútbol. No es un aséptico quirófano, sino un tinglado donde lo esencial humano (errar) se manifiesta como en cualquier otro ámbito de la cultura.