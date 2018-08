Aunque no se trata de poner a los árbitros, sino la tecnología, no suena “apropiado” que una empresa involucrada en sobornos siga recibiendo beneficios del fútbol. Pero la FIFA no le exige eso a la Federación Española de Fútbol, a la UEFA ni a la Conmebol. Como tampoco le interesa si los nuevos negocios por derechos televisivos en Concacaf son cristalinos o no.