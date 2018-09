Lo propio del organismo humano es su capacidad para autoregenerarse, autosanarse. Si un riñón no funciona, el otro redoblará su trabajo a fin de filtrar la sangre. Existe, entre los órganos vitales del cuerpo humano una relación de solidaridad (el término debe ser entendido por analogía, no en su estricto sentido ético). Los demás órganos redoblarán su trabajo para suplir el déficit del órgano enfermo, cualquiera que este sea. La máquina es incapaz de este proceso. No se auto-produce, no se autosana, y como decíamos, la disfunción de una parte suele acarrear la disfunción de las demás, hasta la potencial catástrofe.