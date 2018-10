En mi caso -perdón por la inmodestia-, desarrollé una extensa y aceptable carrera de cronista futbolístico en este periódico por 29 años (1985-2014) a pesar de que no jugaba ni chumicos. Intentaba, pero qué va. Hoy me río de mí, como cantaba Luisito Rey, si me pongo a recordar. Me pasaban la pelota en espacio reducido y se me hacía tal mosquero -diría Yuri Jiménez- que terminaba de panza en el zacate y la bola picando a la par. “¡Cucharéla, cucharéla!”, me gritaba Cochecho. Aunque lo correcto es: cucharéela, él decía cucharéla... Pero, bueno, Cochecho y su estilo de cucharear es otra historia que algún día les voy a contar.