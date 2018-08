Me siento privilegiado, inmensamente afortunado de haberlos visto jugar. No solo los cinco juegos que nos regalaron en el Mundial España 1982, sino sus previas giras europeas y los abundantes amistosos que escenificaron en el Maracaná. Me siento orgulloso de haberlos visto jugar, sí, como me siento orgulloso de haber oído e interactuado con Pavarotti, de haber visitado el Gran Cañón del Colorado o de haberme prosternado en la Catedral de Notre Dame. Ese es el nivel de adoración que siento por ellos.