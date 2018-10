Para colmo de males no acató a darle su campo a la mujer que acababa de tener un gesto de cortesía y educación, lo cual sí hizo de inmediato un señor que iba sentado al otro lado del pasillo; un adulto que no se parecía a ningún futbolista de fama mundial, pero a quien no le ocurrió lo mismo que al CR7 tico: quedar fuera de juego, en clara posición antirreglamentaria.