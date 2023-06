‘No había nada que hacer’: Así habla el hincha que vio morir a otro en estadio del River Plate

La muerte de un hombre que cayó desde la tribuna Sívori alta del Monumental conmueve al fútbol argentino y tiñó de profunda tristeza lo que debería haber sido un juego. “Nos dimos cuenta al segundo que no había nada para hacer”, cuenta a este medio uno de los aficionados presentes, que se encontraba a metros de donde cayó la víctima.

“Cuando voy a la cancha siempre me paro en el anillo del Monumental, en la Sívori baja, ahí es donde cayó el hincha, justo dos metros detrás mío”, explica Fernando Romero. “El ruido que se escuchó fue increíble, todos los que estábamos nos dimos vuelta sabiendo que había pasado algo grave”, relata el joven de 29 años.

LEA MÁS: Tragedia en el Monumental de River Plate: un aficionado muere al arrojarse de la tribuna

Como el sonido que describe Fernando, la escena fue igual de descarnada: sin margen a dudas. “Nos dimos cuenta al segundo que no había nada para hacer”, cuenta Fernando con pesar. “Me imagino que todos vieron lo mismo, porque ninguno intentó agarrarlo para asistirlo”.

“Lo primero que vi fue una persona frente mío con la remera llena sangre. La gente se agarraba la cabeza, gritaba, pedían que venga alguien”, relata Fernando. Y retoma: “Pensé que era una mujer, porque cuando lo vi estaba boca abajo y tenía pelo largo, con rulos”.

Un par de horas después se supo que el simpatizante se llamaba Pablo Marcelo Serrano, tenía 53 años y era una socio abonado de cancha. Según las fuentes de investigación de la Policía, en las cámaras se percibe como un hombre de pelo largo se acerca a la baranda, mira para abajo, observa para atrás, se adelanta y se arroja al vacío.

Los primeros minutos fueron confusos. Aunque los que estaban en la Sívori baja pedían ayuda a los gritos, Fernando explica que empezó a funcionar una especie de “boca en boca” de lo sucedido.

El club atlético River Plate lamentó este sábado el fallecimiento del hincha durante el partido contra Defensa y Justicia y emitió un comunicado en el que indicó que “no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él”. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

“Mi reacción fue irme del estadio, primero me daba impresión ver y además me imaginaba que se iba a suspender. Ya no me interesaba el partido”, reconoce el joven. Sin embargo, el shock del momento no lo dejó avanzar y se quedó los 10 minutos restantes, hasta que el árbitro tomó la decisión de dar por finalizado el juego, en las escaleras.

“Me quedé paralizado en la escalera, lo único que hice fue mandarle mensajes a mis amigos contándoles que había muerto una persona”, aclara Fernando.

Desde las escaleras, pudo ver cómo la Policía llegó a la tribuna para constatar el fallecimiento del aficionado y cómo 10 minutos después personal de salud llegó con una camilla. Para ese entonces, el partido ya se había suspendido.

“Fui uno de los primeros en salir del estadio, no sé por qué, pero necesitaba llegar a casa y bañarme”, cierra Fernando, todavía impactado por la situación.

Horas después, se confirmó el relato de Fernando: un hombre de 53 años, que en principio se creyó que era mujer, había fallecido en el acto, luego de una caída de 16 metros.

La llegada del SAME Copiado!

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Ciudad (SAME), Alberto Crescenti, precisó este sábado por la tarde que si bien la parte interna del estadio se encuentra cubierta por un sistema de emergencia privada, el SAME fue convocado.

El titular del SAME explicó que la víctima sufrió de “traumatismo de cráneo muy grave” y murió en el momento. “Fue una caída de más de 15 metros de altura”, detalló Crescenti sobre el trágico incidente.

“Me dicen que cayó desde la tribuna Sívori, no tengo más precisión. Se llegó a los pocos minutos, pero ya había fallecido. Son muchos metros”, concluyó Crescenti.

La investigación Copiado!

La investigación por la muerte de Pablo Marcelo Serrano quedó a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, fiscal especializada en Eventos Masivos, quien dispuso que se clausure la tribuna para preservar la prueba.

Por su parte, el club atlético River Plate lamentó este sábado el fallecimiento del hincha durante el partido contra Defensa y Justicia y emitió un comunicado en el que indicó que “no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él”.

“La tribuna Sivori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado”, resaltaron desde el club

“Los organismos de seguridad y la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, están actuando y realizando las investigaciones pertinentes”, se precisó en el comunicado.

“Por instrucción de la fiscal, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba”, concluyeron desde el club en relación a la investigación.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.