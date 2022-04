Mundial de Catar: estas son las entradas disponibles para afición de Costa Rica (por ahora)

El Mundial de Catar se aproxima (21 de noviembre al 18 de diciembre) y aunque la Selección de Costa Rica aún no tiene su campo asegurado, hay ticos que ya están planeando su viaje al país de Medio Oriente. La FIFA cuenta con diferentes tipos de entradas y por ahora no todos están disponibles para los seguidores costarricenses, precisamente porque la Sele debe enfrentar el repechaje.

A continuación respondemos varias preguntas sobre cómo adquirir los boletos, ya sea para ver a la Tricolor o alguna otra selección.

¿Cómo hago para comprar?

El portal oficial de entradas de la FIFA (FIFA.com/tickets) es el canal exclusivo de venta online de entradas para el público general.

¿El plazo para comprar entradas está abierto?

Sí. Actualmente la FIFA está en la segunda ventana de venta de entradas, la cual tiene dos partes: venta aleatoria y por orden de llegada. La primera se extenderá hasta el próximo jueves 28 de abril y resultará irrelevante la fecha en que se envíen las peticiones —no importa si se hace el primer día o el último—, puesto que todas las entradas se asignarán una vez concluida la fase de solicitud. En el caso de que la demanda exceda el contingente disponible en este período para el mercado nacional o internacional, las entradas se adjudicarán por sorteo.

¿Cuándo sabré si obtuve las entradas?

Todos los solicitantes recibirán una comunicación no antes del 31 de mayo de 2022 en la que se les informará si su petición ha sido aceptada parcial o totalmente, o ha sido rechazada, y se proporcionarán tanto las instrucciones que deberán seguir como el plazo para abonar las entradas asignadas.

¿Cuáles son los tipos de entradas?

Entradas individuales: Son localidades para un partido específico, disponibles en cuatro categorías de precios.

Entradas de seguidor: Son localidades de la fase de grupos para los hinchas de una determinada selección, disponibles en tres categorías de precios.

Entradas condicionales de seguidor: Para los seguidores que desean reservar una localidad para uno de los posibles partidos de su selección en las rondas de segunda fase en adelante, disponibles en tres categorías de precios.

Abono para cuatro estadios: Localidades para los hinchas que deseen vivir el ambiente singular de cuatro estadios diferentes en días consecutivos.

Entradas de accesibilidad: Forman parte de cualquiera de los productos de entradas anteriores y proporcionan a las personas con discapacidad y movilidad reducida acceso a instalaciones y espacios adaptados que cubren una amplia variedad de requisitos.

¿Pero cuáles puede comprar la afición de Costa Rica?

Por el momento, los aficionados de los equipos que aún no se han clasificado solo pueden solicitar entradas para partidos individuales o el combo de cuatro juegos en cuatros estadios.

¿Cómo funcionan los boletos de partido particular?

Una entrada para un partido individual sirve exclusivamente para un encuentro en concreto. Este tipo de entradas se puede adquirir para cualquier partido de la competición. Están disponibles en las categorías 1, 2, 3 y 4, según el sector de la gradería; también en la categoría de entradas de accesibilidad. La categoría 4 se destina exclusivamente a los residentes de Catar.

Si un costarrricense compra para partido individual podría, por ejemplo, solicitar entradas para el partido #10, el que enfrenta a España contra el ganador del repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda. O para el partido #44, frente a Alemania.

¿Cómo funcionan los boletos para cuatro estadios?

Los de abono de cuatro estadios son paquetes para quienes deseen asistir a cuatro partidos en cuatro estadios diferentes. La FIFA emitirá varios ‘combos’ de entradas para cuatro estadios, cada uno de ellos con una combinación diferente de partidos y estadios. Los aficionados podrán elegir qué paquetes se corresponden con sus deseos y planes de viaje.

Por ejemplo, una opción que incluye el posible encuentro entre España y Costa Rica, del miércoles 23 de noviembre en el Al Zumama, también ofrece los juegos de Estados Unidos ante otra selección por definir (Estadio Áhmad bin Ali), Argentina vs Arabia Saudí (Estadio de Lusail), así como Portugal vs Ghana (Estadio 974).

Las combinaciones permitidas por la FIFA las puede ver aquí.

¿Si Costa Rica no gana el repechaje las entradas se pueden anular o devolverlas a FIFA Ticketing?

No es posible, todas las ventas de entradas son definitivas. Una vez que Centro de Venta de Entradas de la FIFA haya procesado el pago de dichas entradas, el solicitante no podrá anular su compra ni devolver sus entradas bajo ninguna circunstancia. Si no puede asistir a un partido, tiene la posibilidad de poner a la reventa todas las entradas en la Plataforma de Reventa Oficial de la FIFA.

¿Cuándo estarán disponibles el resto de entradas?

Las entradas para los aficionados de las tres selecciones participantes restantes estarán disponibles a medida que se clasifiquen para la Copa Mundial.

Actualmente, las entradas de seguidor y las entradas condicionales únicamente están dirigidas a los aficionados de los equipos clasificados.

¿Cuándo empieza la fase de entradas por orden de llegada?

La FIFA no ha dado a conocer la fecha, si es antes del repechaje de Costa Rica, ya habrá más opciones para los ticos. En esta fase de venta se procederá por orden de solicitud, es decir, es importante hacer el trámite lo más pronto posible.

¿Habrá una última fase?

Sí, se llama fase de ventas de última hora. También será por orden de llegada.

Además de la entrada, ¿necesito algún documento más para acceder a un estadio a ver un partido?

Sí. La tarjeta Hayya es su permiso de entrada a Catar y su acceso al estadio (junto con su entrada al partido). A petición de las autoridades cataríes, todos los aficionados locales e internacionales que asistan a los partidos tendrán que aplicar para la tarjeta Hayya. Los aficionados internacionales tendrán además que reservar su alojamiento tras haber comprado sus entradas, tanto para entrar a Catar como para acceder a los estadios de fútbol. Para aplicar para la tarjeta Hayya y para reservar su alojamiento, visite Qatar2022.qa.

¿Qué pasa si se compra una entrada condicional de seguidor y la selección elegida queda eliminada en primera fase?

Todas las entradas condicionales de seguidores están supeditadas a que el equipo se clasifique para el partido correspondiente. Si su equipo queda eliminado, su derecho a recibir y utilizar la entrada para dicho partido de la segunda ronda cesará automáticamente.

¿Se pueden solicitar localidades adyacentes a las de conocidos en una solicitud diferente?

Sí. Durante el periodo de venta de selección aleatoria de la fase de venta (la actual), tras el envío de la solicitud, se generará automáticamente un código identificador de grupo (Group ID) que aparecerá en la cuenta de entradas. Ese código se debe ser incluido por los otros aficionados en su solicitud. Es importante señalar que para sentarse juntos, deben haber elegido los mismos tipos y categorías de entrada.