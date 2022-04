Muerte de Freddy Rincón: Paramédico revela quién manejaba carro en trágico choque

Bogotá. El fiscal general Francisco Barbosa manifestó este miércoles, en rueda de prensa, que el reporte oficial del ente investigador sostiene que Freddy Rincón conducía la camioneta en la que perdió la vida. Versión que también confirmó un hombre que el medio Noticias RCN presenta como uno de los paramédicos que atendió la escena.

“El vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón era conducido por él. A esta conclusión se llegó soportada por los expertos forenses, los estudios técnicos y corroborada por los testigos que se encontraban dentro del vehículo y las cámaras en la zona”, expresó Barbosa.

Minutos después, se conoció uno de los videos que la entidad habría tenido en cuenta para emitir su concepto. En la grabación se le ve a Rincón, de camiseta blanca, subirse a la camioneta Ford, de placa UGR 410. Sin embargo, hasta el momento no se conoce ni la hora ni la ubicación exacta de los hechos que retrata el metraje.

Según el paramédico, la gente que estaba en las inmediaciones de la calle donde ocurrió el choque entre la camioneta Ford y un bus fue la que le indicó que el exfutbolista estaba dentro del vehículo. “La gente decía ‘saquen a Freddy Rincón, saquen a Freddy Rincón’;L entonces ahí ya procedemos a hacer la extracción del vehículo de la parte del conductor”, comentó.

Acerca de las personas que estaban en el vehículo, el paramédico manifestó que en el puesto del copiloto estaba una mujer, quien al parecer era María Manuela Patiño, de 20 años, a quien Rincón habría conocido en una discoteca. “En ese momento, cuando llegamos, ya la puerta estaba abierta, la puerta del conductor donde estaba él y al lado había una muchacha”, expresó el socorrista.

El paramédico, quien no reveló su identidad, aseguró que el exfutbolista presentaba traumas en el tórax y cráneo y señaló que “ni en el carro se sentía olor a alcohol o se veían botellas en algún momento”. El medio afirma que, según el relato de su informante, siete personas ayudaron a sacar a rincón del carro.

El hombre también se refirió a los rumores de que el exfutbolista pudo haber sido cambiado de asiento. “No, la verdad no (no fue cambiado de silla) porque él era muy grande y pesado, y no creo que en ese momento y así como estaba acomodado, no creo que lo hayan colocado así por así”, comentó.

El exjugador colombiano Freddy Rincón falleció el miércoles 13 de abril en un accidente de tránsito. Rincón, de 55 años, fue una de las glorias del fútbol colombiano que fue parte de la generación que clasificó a tres mundiales consecutivos. (ERIC FEFERBERG/AFP)

Familia rechaza postura

A escasas horas de que se hicieran públicas las declaraciones del fiscal Barbosa, Manuel Rincón, hermano de Freddy, expresó su rechazo a la versión oficial. “Si fuera Freddy manejando y otro fuera el copiloto, el muerto no sería Freddy. De los dos que se bajaron del carro y cogieron un taxi, uno de ellos venía manejando”, aseveró.

“La Fiscalía debió investigar hace rato quiénes eran esas personas, cómo no se van a dar cuenta de que si Freddy fue el único que murió y los demás todos salieron ilesos, cómo va a ir manejando él. El fiscal está mintiendo, no están investigando bien y van a salir del paso olímpicamente”, concluyó en su diálogo con Semana.

Las autoridades están a la espera de que los expertos forenses de la Fiscalía cotejen la necropsia hecha al cuerpo del exfutbolista con los reportes del accidente. Entretanto, la familia sigue negando que Rincón hubiese ido al volante.

