México ve visita a Costa Rica como un riesgo

Más allá de que la Selección de Costa Rica no pasa su mejor momento y ante Panamá estuvo lejos de mostrar un buen nivel en el inicio de la octagonal rumbo a Catar 2022, en México lo toman con cautela y consideran esta visita como una de las más complejas.

[ México llegó a Costa Rica con dos grandes ausencias ]

Jorge Theiler, asistente técnico del Tri, recalcó que no hay eliminatoria fácil y menos cuando les toca jugar en suelo tico. Por lo mismo, toman previsiones para el duelo de este domingo, a las 5 p. m., en el Estadio Nacional.

“Sabemos el riesgo que representa venir a jugar en Costa Rica. Es una Selección que juega muy bien, tiene jugadores de experiencia y buenos jóvenes. Venimos a tratar de imponer nuestro juego, que los futbolistas intenten hacer lo que saben y que el equipo haga lo que conoce para ganar el partido”, dijo Theiler, quien toma el lugar del técnico Gerardo Martino, operado en un ojo el viernes y, por ende, ausente para este compromiso.

La preocupación de los aztecas tiene una razón de ser, y es que desde hace nueve años no ganan un partido eliminatorio en territorio costarricense. Sus últimas dos visitas las saldaron con empate y derrota.

Luego del triunfo que consiguieron el 7 de setiembre del 2012 ( 2 a 0 con goles de Carlos Salcido y Jesús Zabala), los mexicanos cayeron en el Estadio Nacional 2 a 1, el 15 de octubre del 2013 (Bryan Ruiz y Álvaro Saborío concretaron para la Sele), resultado que los mandó al repechaje para Brasil 2014.

Mientras que en su visita del 5 de setiembre del 2017, igualaron 1 a 1 (Marco Ureña concretó y Cristian Gamboa incurrió en autogol).

[ Luis Fernando Suárez: ‘Joel ha tenido una muy buena evolución’ ]

A estos antecedentes se suman los últimos tres duelos que tuvieron ambos combinados del 2019 a la fecha. Si bien, la Sele no sumo de a tres en estos compromisos, en el Final Four de este año y en la Copa Oro del 2019 fue necesario ir a los penales para resolver el pase a la siguiente ronda (0 a 0 y 1 a 1 respectivamente, pero México avanzó). Así mismo, el fogueo del 30 de marzo del 2021 lo definió Hirving Lozano con el tanto de la victoria en el minuto 89.

“Sabemos que va a ser muy difícil, porque nos hemos enfrentado tres veces a ellos en los últimos tiempo, fueron partidos muy parejos y Costa Rica de local se hace muy difícil. Igualmente, tenemos nuestras cosas y consideramos que podemos salir adelante en este compromiso”, destacó el auxiliar azteca.

Así mismo, recalcó: “Conocemos el trabajo que ha hecho Suárez en otras selecciones y tiene muy buena trayectoria. Tomó al equipo para la Copa Oro y se encontró muy buen plantel en Costa Rica para hacer un buen trabajo. Costa Rica es una de las selecciones candidatas para clasificar al Mundial. Esta octagonal será muy difícil y competitiva para todos”.

[ Bryan Oviedo describe el verdadero significado que hay detrás de un partido contra México ]

México no contará con su delantero estrella, Raúl Jiménez, quien no fue cedido por el Wolverhampton de la Premier League. El club del atacante se alineó a la directriz de la Premier, que anunció semanas atrás que no cedería a sus figuras para partidos de selecciones que se disputaran en países en la lista roja por la covid-19 (Costa Rica está en ella).