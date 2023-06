México evita un nuevo desastre, aunque no convence a nadie

De seguro nadie en México presumirá su flamante tercer lugar en la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023. Claro, peor hubiese sido para los aztecas si no cumplían ante Panamá. El 1 a 0 no calma las aguas, pero al menos evita que el desastre se agudice.

La derrota en las semifinales 3 a 0, frente a Estados Unidos, abrió una herida muy profunda y el puesto del técnico Diego Cocca está en discusión. Ni la propia afición, que siempre acompaña al Tri en Estados Unidos, llenó el estadio Allegiant, en Las Vegas.

El defensor de Panamá, César Blackman (2) intentó detener al futbolista de México, Erick Sánchez (14), en el duelo por el tercer lugar de la Liga de Naciones de Concacaf. (CANDICE WARD/Getty Images via AFP)

El disgusto en suelo mexicano no pasa con el tiempo y es que pese a imponerse ante los panameños, gracias al gol de Jesús Gallardo en el minuto 4, el rendimiento nuevamente fue a la baja. Esta versión con Cocca no da seguridad, tiene muchos problemas para generar fútbol y cuando llega, no define.

“Somos nosotros los que debemos de convencer a la gente, convencer al periodismo y a todos. El cuerpo técnico y los jugadores estamos empezando a creer juntos y cuando esto empiece a funcionar, se va a ver para afuera”, defendió el técnico.

Para sumar algo más de polémica, los canaleros fueron superiores por grandes tramos y merecieron más. Incluso, no se sancionó lo que parecía una clara expulsión contra los aztecas y el árbitro central anuló un verdadero golazo de Anibal Godoy, por una posición adelantada dudosa. El VAR entró en acción, pero ni así hubo contundencia en la decisión.

⚽ ¡Gol de @miseleccionmx! 🇲🇽



Jesús Gallardo anota al minuto 4 y pone en ventaja a la Selección Mexicana. | #CNLFinals23 pic.twitter.com/alTIaPFIVm — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 18, 2023

Los propios jugadores mexicanos aceptaron que tienen mucho que demostrar y cargan con una mochila muy pesada, luego del papelón ante los estadounidenses.

“Ante Panamá fue un partido de más actitud que de tema futbolístico y gracias a Dios pudimos ganar. Con la formación quedábamos un poco más de jugadores arriba, tenemos que ser más contundentes a la hora de hacer goles. Esto no va a borrar lo que pasó el jueves. Nos toca enfocarnos en la Copa Oro y vamos partido a partido”, indicó Luis Chávez a TUDN.

México y Panamá volverán a competir en la próxima Copa Oro en Estados Unidos (24 de junio - 16 de julio).

El Tri forma parte del Grupo B, que integran también Haití, Honduras y el invitado Catar, mientras que los centroamericanos están en el Grupo C junto a Costa Rica, El Salvador y otro seleccionado aún por definirse.