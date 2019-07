Pero Daniel Brailovsky, comentarista de Fox Deportes, piensa que Messi no respeta los colores de su camiseta, que no se esfuerza lo suficiente, que únicamente se prodiga en el Barcelona, que ha menospreciado a la Albiceleste, que no debería volver a vestir la playera en cuestión, y que por dignidad y respeto debería cederle el lugar a alguien que sí quiera morir por la patria. No sabe uno qué es más lamentable: si la hipnosis de medusa, la seducción de sirena, la mesmerización en que ha caído Barraza, o los anacrónicos valores patrióticos y épicos invocados por Brailovsky.