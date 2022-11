Manchester United gana sobre el final con gol del polémico Alejandro Garnacho

Al minuto 93, cuando el partido estaba por finalizar y los aficionados ya firmaban el empate a uno entre el Fulham y el Manchester United, apareció el polémico Alejandro Garnacho, el jovencito de 18 años para darle la victoria a los “Diablos Rojos”.

En la última jornada antes del parón mundialista, el United necesitaba los tres puntos para no descolgarse del grupo puntero y comenzó bien el duelo en Fulham al abrir el marcador con un tanto del danés Christian Eriksen (14).

Daniel James empató para el Fulham al rematar desde el interior del área pequeña un centro desde la izquierda (66).

Sobrepasado el tiempo reglamentario, Garnacho, quien había saltado a la cancha minutos antes, realizó una pared con Eriksen y culminó la jugada con un disparo cruzado para superar a Bern Leno y dar el triunfo al United con su primer gol en la Premier League.

Pero por qué Garnacho se ganó el título de polémico, porque antes de que Lionel Scaloni, técnico de Argentina diera la lista de los 26 convocados al Mundial y su nombre no apareció, le dio like a una publicación que se refería a su posible presencia.

Alejandro Garnacho celebra después de anotar su primer gol en la Premier League y que le dio el triunfo al Manchester United. (GLYN KIRK/AFP)

El juvenil, quien estaba en la prelista quedó en el centro de la polémica por una repudiable actitud.

“Afuera los 2 Correa, 26. Dybala? jaja 25. Lo Celso roto, 24. Adentro Garnacho, 25. Sobra 1 lugar. De nada”, escribió un internauta que quería “ayudar a Scaloni” a la determinación final. Y Garnacho, posiblemente con la inocencia propia de su edad, le dio un “me gusta”.

La interacción en el mundo virtual tomó una importante repercusión en los medios nacionales e internacionales, por lo que recién a partir de esa amplificación entendió su paso en falso. ¿Qué hizo? Eliminó el like, pero ya era tardísimo: en la era de la tecnología, la viralización es una constante.

¿Pero quién es Alejandro Garnacho?

Es un talentoso futbolista de 18 años, dueño de un futuro imposible de dimensionar. Su velocidad impacta y su capacidad goleadora encanta, a tal punto que los grandes de Europa se pelearon por él y Manchester United ganó el pulso.

Nació en Madrid, pero aunque su documento indique que es español tiene sangre argentina. Por eso Lionel Scaloni, atento al micromundo del jovencito, lo convocó para formar parte de la doble fecha de la eliminatorias suramericanas en la que Argentina se enfrentó a Venezuela y Paraguay.

Si bien con esa convocatoria no alcanza para “bloquearlo” y aún tiene chances de jugar para España, Scaloni quería que empiece a familiarizarse con los que posiblemente serán sus compañeros por mucho tiempo después del Mundial.

Algunos en Argentina no ven a Garnacho en el futuro con la albiceleste. Los periodistas Ariel Rodríguez, Gringo Cingolani y Guido Glait, de TyC Sports, tuvieron un debate sobre la figura de Garnacho.

“No conoce Argentina”, dijo Glait, quien agregó: “a nuestro país, solo vino un día de vacaciones. No habla español, no conoce el dulce de leche, nunca usó una birome, no conoce ‘Caminito’, no conoce la 9 de julio, y tercero, lo más importante: dijo que su ídolo es Cristiano Ronaldo”.