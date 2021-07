Luis Fernando Suárez desmenuza qué fue lo mejor y lo peor que presentó Costa Rica en la Copa Oro

"Para mí todo es prioritario. Tengo que ver el campeonato, hablar con los entrenadores y ver el universo de jugadores que tenemos en el exterior. Luis Fernando Suárez. AFP

¿Cuál es el análisis que hace luego de la derrota 2-0 ante Canadá y quedar eliminados de la Copa Oro?

No le puedo reprochar actitud a los jugadores, pero hay muchas cosas por mejorar. Hay que resaltar al equipo canadiense, porque hicieron una buena presión y desgraciadamente nosotros nos equivocamos buscando la salida. Ellos hicieron más correctamente las cosas que nosotros, nos ganaron en el sentido defensivo y ofensivo. En el sentido práctico del fútbol fue más Canadá que nosotros.

¿Cómo cae esta primera derrota después de sumar tres triunfos al hilo, de cara al arranque de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022?

Tenemos mucho por mejorar, soy consciente, pero tenemos tiempo. Nos falta ir creciendo, escalando en la propuesta futbolística que queremos. No solo se aprende mucho de la derrota, sino también en los anteriores partidos.

¿Por qué a Jimmy Marín se le dieron tan pocos minutos?

Fueron circunstancias de los partidos. En el juego anterior la idea era darle más oportunidad, pero tras lo sucedido (expulsión de Lionel Moreira) no se pudo.

¿Qué puede destacar como lo mejor de la Selección Nacional en la Copa Oro?

Lo mejor la actitud y lo que han hecho en este torneo como es ayudarse, manejar el conjunto de la mejor manera y creo que eso hay que ponderarlo. El mejor camino para conseguir cosas distintas y corregir errores es reconocerlo y después estar unidos.

¿Y lo peor que mostró Costa Rica?

No sé si llamarlo lo peor, porque lo más importante es que tenemos mucho por mejorar y me parece que lo que tenemos que buscar es mucha más continuidad. Tuvimos pasajes, ratos, que el equipo hizo cosas interesantes, buenas, pero también baches,lo cual no puede darse o busca la clasificación a un mundial, tenemos que ser más constante en nuestro juego.

¿Cuáles serán sus prioridades ahora?

Para mí todo es prioritario. Tengo que ver el campeonato, hablar con los entrenadores de todos los equipos, como lo había dicho y ver el universo de jugadores que tenemos en el exterior.

¿Nos dejan más enseñanzas las derrotas que las victorias?

De pronto. Ellos nos dominaron y nos mostraron más errores que los demás partidos. No me quedo tranquilo cuando ganamos partidos. Soy sincero, tenemos mucho por crecer y mejorar. Canadá jugó bien, tenemos por crecer y Canadá nos eliminó bien, jugó mejor que nosotros.