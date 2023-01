Lo que debe saber del fútbol internacional: Barcelona sufre, Messi y Mbappé disputan premio, crisis en el Chelsea...

AFP. El Barcelona se enfrentará al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, tras imponerse 4-2 en la tanda de penales al Betis, este jueves después de acabar 2-2 la segunda semifinal. El clásico se realizará el próximo domingo, a las 12:30 p. m.

Robert Lewandowski adelantó al conjunto culé (40′), pero Nabil Fekir igualó (77′) llevando el encuentro a la prórroga, en la que Ansu Fati puso el 2-1 (93′) y Lorenzo Morón volvió a poner las tablas (101′), lo que obligó a la tanda decisiva.

El portero del Barcelona, Marc-Andre ter Stegen detuvo dos penales en la semifinal ante el Betis, en la Supercopa de España. (GIUSEPPE CACACE/AFP)

En los lanzamientos desde el machón blanco los blaugranas marcaron sus cuatro lanzamientos y Marc-André Ter Stegen detuvo los disparos de Juanmi y de Carvalho.

El Barça luchará así por un trofeo que todavía no ha ganado desde que se juega con su actual formato de ‘final a cuatro’.

Messi y Mbappé entre los candidatos al Trofeo The Best de la FIFA Copiado!

AFP. Después de su gran duelo del 18 de diciembre en la final del Mundial de Catar, ganada por Argentina, Lionel Messi y Kylian Mbappé se perfilan como los grandes aspirantes al Trofeo FIFA The Best a mejor jugador del año 2022, cuya lista de candidatos fue desvelada este jueves.

Neymar, su compañero brasileño del París Saint Germain, también está en esa lista, junto a nombres como el actual Balón de Oro francés Karim Benzema (Real Madrid), el prodigio noruego Erling Haaland (Manchester City) o el croata Luka Modric (Real Madrid). El ganador del The Best se anunciará el 27 de febrero.

Lionel Messi volvió a jugar con el PSG este miércoles, luego de sus vacaciones tras ganar el Mundial de Qatar 2022. (GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP)

Como mejor entrenador masculino, los seleccionadores de Argentina (Lionel Scaloni) y Francia (Didier Deschamps) son candidatos, pero también el italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid, vencedor de la última Liga de Campeones) o el seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, que llevó a su equipo al cuarto puesto del Mundial y que ganó la Liga de Campeones africana con el Wydad Casablanca.

Chelsea cae con Fulham y agrava su crisis Copiado!

AFP. El Chelsea, décimo clasificado en la Premier League, firmó una nueva derrota, este jueves por 2-1 en el terreno del Fulham en un partido que había sido aplazado en la séptima jornada y en el que Joao Félix debutó con los londinenses de la peor manera, siendo expulsado.

El atacante del Chelsea Joao Felix (derecha) vio la roja luego de una fuerte entrada sobre Kenny Tete. (BEN STANSALL/AFP)

El jugador luso, cedido por el Atlético de Madrid a los Blues en una operación que se oficializó el miércoles, fue ya titular con su nuevo equipo pero la noche no fue precisamente buena para él: no solo el Chelsea perdió si no que él vio la roja directa cuando el marcador estaba en tablas (1-1), por una fuerte entrada sobre Kenny Tete. Es la primera expulsión directa de Joao Félix en su carrera.

Dybala clasifica a la Roma a los cuartos de la Copa de Italia Copiado!

AFP. La Roma derrotó 1-0 al Génova, este jueves en su duelo de octavos de final de la Copa de Italia, y avanzó a cuartos gracias a un solitario tanto de Paulo Dybala mediada la segunda mitad.

En el 64′, el atacante argentino, que había entrado en el descanso en lugar de Lorenzo Pellegrini, hizo su magia con una serie de regates que culminó con un disparo que batió al guardameta español Josep Martínez.

Paulo Dybala salió al rescate de la Roma en la Copa Italia (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

El campeón mundial rescató así a una Roma que tenía problemas contra un equipo que milita en la segunda división italiana, después de descender allí desde la Serie A el pasado curso.

La Roma podría enfrentarse en cuartos con el Nápoles, líder de la liga italiana y que jugará su eliminatoria de octavos el martes de la próxima semana ante el Cremonese. En caso de victoria napolitana se dará ese atractivo duelo en la siguiente etapa del torneo.

Gustavo Alfaro dejó de ser el técnico de Ecuador Copiado!

AFP. El argentino Gustavo Alfaro “dejó de ser” técnico de Ecuador, cargo para el que fue contratado en 2020, informó este jueves la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que le agradeció por la participación en el Mundial de Catar-2022.

“Tras algunos meses de conversaciones entre la Federación y el profesor Gustavo Alfaro, las partes han decidido quedar en libertad de evaluar y buscar nuevas opciones en beneficio y desarrollo de sus intereses”, señaló la entidad en un comunicado.

El técnico Gustavo Alfaro (izquierda) es otro de los entrenadores que dejó su puesto luego del Mundial de Qatar 2022. (KARIM JAAFAR/AFP)

Alfaro, de 60 años, fue anunciado como DT de la Tricolor en agosto de 2020 para reemplazar al holandés Jordi Cruyff, quien estuvo seis meses en el cargo sin llegar a dirigir ni un solo entrenamiento debido a la pandemia de covid-19.

De la mano del estratega argentino, Ecuador volvió a disputar el Mundial en 2022, quedando tercero en el Grupo A con 4 puntos, detrás de Países Bajos (7) y Senegal (6) y por encima del anfitrión Catar (0). La tricolor se perdió la edición de Rusia-2018 luego de jugar en Brasil-2014.