Lo malo. Da la impresión de que Florentino Pérez siempre ha tenido dudas alrededor de Keylor, pues estaba encaprichado por llevar otro arquero desde hacía tiempo. No lo logró con David de Gea, ni con Kepa, pero ahora se da con Thibaut Courtois. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y aunque el fútbol no es de merecimientos, sino de rendimiento, Navas siempre dio la talla y la camisa del Real Madrid nunca le quedó grande como para salir corriendo a buscar un arquero. Si Courtois fichó con los merengues no es para ser suplente. Eso es más que lógico. Y rotar a los guardametas también puede ser una mala apuesta.