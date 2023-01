Lionel Messi se arrepiente del ‘Andá pa’ allá, bobo’: ‘No me gusta lo que hice’

Uno de los grandes puntos de quiebre de Argentina en el Mundial de Qatar fue el empate 2 a 2 y el triunfo por penales sobre Países Bajos, que permitió avanzar a las semifinales ante Croacia. Sin dudas fue el partido de mayor tensión entre los jugadores de ambos equipos, con una trifulca y muchas provocaciones durante la definición desde los doce pasos. Y ya en la zona mixta, Lionel Messi descargó contra el delantero Wout Weghorst, autor de los dos goles del conjunto europeo.

Picante como pocas veces se vio, Messi se trenzó verbalmente con una persona que no salió en cámara: “¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo”. Aquella reacción, desconocida para el temple de Messi, se debió a un clima caliente que se palpitó en la previa con declaraciones del técnico Louis van Gaal.

En una entrevista que brindó a la radio Urbana Play, Messi mostró un arrepentimiento. “No me gusta lo que hice, no me gusta dejar esa imagen pero ya pasó”, dijo Lionel Messi en todo reflexivo”.

También se refirió al festejo del Topo Gigio, contra el banco de Países Bajos encabezado por Van Gaal: “Salió en el momento. Sabía todo lo que había comentado Van Gaal antes del partido. Incluso, algunos de mis compañeros me decían, a propósito: ‘¿Viste lo que declaró Van Gaal?’. Y cuando termina todo eso, pasó lo que pasó. Eso no me gusta. No me gusta lo que hice. No me gusta el ‘andá pa ‘allá’. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona pero no estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen, son cosas que pasan”.

Y amplió: “Fue algo que me salió natural, habían pasado muchas cosas dentro de la cancha con ese jugador y un par más de roces de cruces, la calentura con el árbitro también. Recién había terminado y salió eso”.

‘Todavía no puedo creerlo’, dice Lionel Messi a un mes de ganar el Mundial

Messi también fue consultado sobre un momento trascendental en la final del mundo. Una cámara toma de frente a Lionel Messi, que abrazado a Lautaro Martínez y Nicolás Otamendi mira un instante al cielo y dijo algo que invitó a dudar. La lectura de labios de ese video no despeja la incógnita, pero de todos modos le da un punto más de épica a un momento increíble.

Se dijeron muchas cosas sobre lo que Lionel Messi pudo decir en ese instante, el previo del último penal del seleccionado argentino en la final del Mundial de Qatar 2022, frente a Francia, a cargo de Gonzalo Montiel. Que le pidió a Maradona. Que lo rogó a Dios. Que le imploró a su abuela... Finalmente, el capitán argentino despejó las dudas sobre su frase: “Le dije a Montiel hacelo, terminemos acá”.

“No me acuerdo bien lo que dije, creo que le hablaba a Cachete (Montiel) que iba a patear. Que no lo estire, que se termine ahí. Creo que iba por acá o pedirle a Dios, creo que iba por ahí. No le hablé a Diego ni a mi abuela como se dijo”. Luego de tantas interpretaciones, el rosarino aclaró lo que le salió desde lo más profundo de su corazón en ese momento tan especial.

Messi también se refirió en el momento que hizo emocionar a todos, cuando recibió el premio al mejor jugador del Mundial y se acercó a tocar y besar el trofeo: “La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba, me decía ‘vení y agarrame que ahora sí me podés tocar’. La vi ahí que brillaba en ese estadio hermoso y no lo pensé”, expresó el 10 argentino.

Otras frases de Messi:

“Por suerte se dio lo que tanto soñamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y llegó casi al final”.

“Fue más de lo que imaginaba, que no era poco: campeón del mundo en mi cabeza era algo muy grande, pero fue mucho más todavía”.

“Más allá de que cada uno iba con su país, querían que yo lo lograra y fue increíble, inexplicable, nunca se dio una cosa así, no lo recuerdo. Esa energía y esas ganas hicieron que al final se de”.

“Hubo épocas donde sufrí muchísimo con la selección, muchas decepciones con finales perdidas, haber estado tan cerquita y que nunca se de. Recibí, durante mucho tiempo muchas críticas, muchísimas, de todos los colores y sé que mi familia sufría igual que yo. Fue como cerrar el círculo, ganamos el Mundial, no queda nada, se terminó”.

“Fue más de lo que imaginaba, que no era poco: campeón del mundo en mi cabeza era algo muy grande, pero fue mucho más todavía. No te da para pensar en nada y uno reacciona como reacciona, pero no estaba pensado. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan”.

“La vuelta y el festejo fue una locura. Veíamos la felicidad de la gente, gente grande, chicos, de todas las edades, era inexplicable, se les veía en las caras”.

“No buscaba ser la foto más likeada ni mucho menos. Pero ahí está también eso. Eso muestra un poco lo que la gente quería verme con esa Copa”.

“Es muy difícil contestar todo, tenía un millón de mensajes en Instagram y se me terminó bloqueando, borrando muchos mensajes que no llegué a ver. Fue una locura”.

“Sentí que Diego desde arriba, como mucha gente que me quiere y quiere el bien para mí, hacía fuerzas de arriba y estaba empujando”.

“Thiago estaba enloquecido, disfruté verlo a él y cómo lo sentía, cómo sufría, porque lloraba después del partido contra Países Bajos. También a Mateo haciendo cuentas después de Arabia para ver cómo nos clasificábamos. Ciro es el que menos entiende, los otros dos lo vivieron como unos hinchas argentinos sufriendo”.

La Selección Nacional de Argentina se coronó campeona del mundo el pasado 18 de diciembre, cuando venció en tanda de penales al conjunto francés. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

