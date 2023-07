Lionel Messi revela detalles sobre la obtención del Mundial y su futuro en Inter Miami

A pocos días de su presentación como nuevo futbolista del Inter Miami y a punto de cumplirse siete meses desde el título de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi ofreció una entrevista en la TV Pública donde abordó diversos temas. El capitán de la albiceleste se refirió a la obtención de la Copa del Mundo, imaginó qué hubiera ocurrido si no se hubiera consagrado campeón y compartió sus expectativas sobre su nueva experiencia en la Major League Soccer (MLS).

“La Selección para mí es lo máximo”, afirmó Messi. “Creo que lo dejé demostrado a lo largo de mi carrera. Hubo épocas que fueron muy malas para mí, cuando estaba en mi mejor momento en el Barcelona, donde ganaba Champions, ligas, premios individuales. Pero me tocaba ir a la Selección, y era una realidad totalmente diferente que sufría muchísimo y que también lo sufría mi familia”, expresó. “Pero era el lugar donde siempre quise estar y siempre intenté lo que se me dio al final”.

“Al final bueno, gracias a Dios, terminó llegando. Pero la Selección para mí es algo que disfruté, disfruto, más allá de muchísimas amarguras que me tocó pasar. Pero es algo muy especial”, añadió.

Messi respondió así ante una pregunta le realizó Lisandro Martínez. El “10″ respondió a varias consultas que sus compañeros en el seleccionado le realizaron en el último tiempo y en el programa Llave a la Eternidad de la TV Pública se las trasladaron para la emisión.

Acto seguido, respondió a una consulta que le realizó Ezequiel Palacios: ¿Hasta cuándo se quedará en la Selección?

“Ni yo sé hasta cuándo”, respondió Messi. Y añadió: “Creo que va a pasar cuando tenga que pasar. Después de haber conseguido todo en este último tiempo, lo único que queda es disfrutar y como dije siempre, Dios dirá cuándo será ese momento”.

No obstante, admitió: “Por lógica, por edad, será en poco tiempo. Pero no sé exactamente cuándo va a ser ese momento. Simplemente pienso en el día a día, y en disfrutar de todo esto que estamos viviendo.

“Ahora que tuvimos la gran suerte de ser campeones del mundo, de América, toca disfrutar de todo eso”, afirmó.

En ese sentido, aludió a qué acciones lo llevan a mantenerse durante tanto tiempo “en el máximo nivel”.

“Creo que la mentalidad, la constancia, el esfuerzo, el sacrificio, y el querer siempre más”, sostuvo. “Desde muy chiquito siempre fui muy responsable y muy seguro con lo que quería. Siempre di el máximo para conseguir lo máximo. A veces se da, otras no. Siempre me enfoqué en el principio de cada temporada con esa mentalidad y con esa ganas de querer superarme día a día. Y tuve la gran suerte de que las lesiones me respetaran muchísimo”, añadió.

Messi expresó que fue “inexplicable” obtener el título mundial en Qatar. “Es muy difícil explicarlo por lo que significaba para mí en lo personal, para mi familia, y para mis amigos”. Recalcó que “fue extraordinario” conseguir “lo máximo después de casi” toda su carrera. “Era la única que me faltaba y la más deseada por lo que significa ser campeones”, señaló.

Y amplió: “Cuando me retire y no juegue más, voy a valorar muchísimo si cabe todo esto. El hecho de ser campeón del mundo, que es algo que queda para toda la vida, más aún en un país tan futbolero como el nuestro que va a quedar para la historia. Y va a haber situaciones en las que siempre lo recuerden”.

Ante la consulta de las razones por las que la Argentina ganó el Mundial, el capitán del seleccionado, expresó: “Es un grupo muy unido, muy fuerte, que ante las adversidades respondió con grandeza. Era una prueba difícil para nosotros después del partido con Arabia porque veníamos de 35 o 36 sin perder, y no sabíamos cómo podíamos reaccionar a un momento difícil, porque por suerte no lo habíamos tenido hasta ese momento”.

Y continuó: “Había muchos chicos que jugaban su primer Mundial. Yo antes del Mundial decía que el partido contra Arabia era muy difícil por eso. No es fácil jugar el primer partido de un Mundial. Quieras o no, la ansiedad o los nervios aparecen por lo que significa. Pero este grupo demostró que no le importaba nada, que era muy fuerte, quedaba demostrado. Después de Arabia lo demostró”.

Además, contó qué hubiese hecho en caso de que no se consagrara campeón con la selección y cómo se mantuvieron fuertes durante el transcurso de la copa:

“Si no era campeón del mundo, no estaría más. Tuvimos un crecimiento enorme a nivel de juego, sobre todo después de la obtención de la Copa América el equipo jugaba muy bien. Tenía muy claro lo que tenía que hacer en cada momento y eso es lo más fuerte. Saber cada uno lo que tiene que hacer en cada momento es fundamental para manejar los partidos como nosotros pretendemos o se vayan dando las situaciones. Estar confiados y seguros de lo que había que hacer en cada momento nos hizo fuertes como equipo y como grupo”.

Y analizó: “Más allá de que habíamos ganado la Copa América y la mayoría de la gente cambió a la hora de hablar o de opinar sobre mí en especial, sé también que si no hubiésemos ganado el Mundial, hubiera habido muchas críticas. No tantas como anteriormente. Pero después de eso, no creo que hubiese tenido fuerzas para seguir, y ya hubiese sido el final”.

El “10″ volvió a referirse en ese sentido a sus peores etapas en la Selección y recordó que mientras el Barcelona que integraba era elogiado, ni bien pisaba la Argentina escucha “críticas”, “rumores”, el “murmullo de la gente” y la presión de “continuamente tener que pasar una prueba, o depender de un resultado”. “Se hablaba de cosas extra futbolísticas que ya pasaban la línea de la falta de respeto y eso creo que no estaba bueno. Cuando volvía al Barcelona, me olvidaba un poco de las barbaridades que recibíamos. Pero sabía que mi familia, si bien nunca me lo demostró, lo sufría”, profundizó.

En lo que fue su paso durante la selección, Messi recordó el gran apoyo que tuvo de los jóvenes argentinos: “Sentía con los chicos en general, pero sobre todo en Argentina, donde yo pasé situaciones difíciles y fui muy criticado, que había una generación que me defendía a muerte y se peleaba con mucha gente por defenderme. Eso para mí es una hermosura. Dejarle algo a ellos, en algún punto, agradecerles por todo ese cariño, las peleas que tuvieron que pasar por mí, que una gran parte de esos chicos en algún momento las tuvo que pasar, fue una satisfacción más grande también por ellos el haber conseguido la Copa del Mundo para todo el país”.

¿Cómo le gustaría que lo recuerden?

Sobre el final de la entrevista, el capitán del seleccionado contó como le gustaría que lo recuerden dentro de 30 años. El ídolo hizo una pausa y admitió que se trataba de una pregunta difícil. “Dejé un mensaje claro, que es luchar por los sueños, por los objetivos, y que pase lo que pase en el camino siempre hay que intentarlo”, dijo después de un instante. “Ojalá sea ese el mensaje más que el recuerdo para la nueva generación que tanto me sigue, me cuida y me defendió”, sostuvo.

Asimismo, Messi explicó que le gustaría que lo tengan presente como una persona “normal” y “buena”. “Más allá de lo deportivo, y sobre todo la gente que me conoció, mis compañeros, y con quienes compartí cosas, me gustaría que me recuerden como una buena persona sobre todo”, resaltó.

La nueva etapa en Inter Miami

Messi habló también de lo que será su futuro en Inter Miami y también del futuro en la ciudad junto a su familia: “Estamos felices de la decisión que tomamos. Preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para el club, seguir rindiendo al máximo nivel”.

El astro argentino será presentado el domingo en el estadio DRV PNK, estará de nuevo bajo las órdenes de Gerardo “Tata” Martino, cobrará un salario que oscila entre los $50 y $60 millones al año que incluyen acciones en el club y será cubierto parcialmente por Adidas y Apple, y debutará el 21 de julio en la Leagues Cup, contra el conjunto mexicano Cruz Azul.

Una vez que se incorpore a los entrenamientos de su nuevo club, el rosarino se reunirá con Martino, con quien lo une su identificación con Newell’s, y a quien ya lo dirigió durante la temporada 2013/14 en Barcelona y entre 2014 y 2016 con la selección argentina.

Esos pasos, no obstante, no tuvieron el efecto deseado; aquella temporada en Cataluña finalizó con la Supercopa española como único título conseguido, y con la Albiceleste no pudo terminar con la extensa racha sin trofeos luego de perder las finales de las Copas América 2015 y 2016 a manos de Chile.

