Las confesiones de Lionel Messi en su primera entrevista tras ganar el Mundial

El capitán de Argentina, Lionel Messi, tuvo más de un mes para disfrutar, reflexionar y caer en la realidad de que finalmente ganó la Copa del Mundo que tanto añoraba. Messi se confesó y contó las intimidades de todo lo que vivió durante y después del Mundial de Qatar 2022, en la primera entrevista que concedió.

Lo mejor de la primera entrevista a Leo Messi siendo campeón del mundo.





Entre todo lo que contó en la comodidad de su casa a la radio argentina Urbana Play, es imposible no quedarse de inmediato con uno de sus grandes deseos: hubiera preferido que fuera el fallecido Diego Maradona quien le diera en mano el trofeo en Doha.

“Me hubiese gustado que el Diego me entregue la copa. Por lo menos que vea a Argentina campeón con lo que él amaba la selección. Desde arriba (el cielo), tanto él como mucha gente que me quiere, hacía fuerza”, dijo la Pulga.

Messi, de 35 años y jugador del París Saint Germain, recalcó que en el 2022 consiguió “lo que siempre” había soñado, cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le entregó la copa. Su sensación al verse solo y frente a frente con lo que más quería, generó una reacción espontánea en él, el beso al cetro no lo tenía planeado.

LEO MESSI SOBRE DIEGO Y LA COPA DEL MUNDO



"Si hubiese estado me la hubiese entregado él [Diego Maradona]. Por lo menos que vea todo esto, con lo que amaba la selección y deseaba que pasen estas cosas"

“La copa me llamaba, me decía vení y agarrame que ahora sí me podés tocar. La vi ahí que brillaba en ese estadio hermoso (Lusail) y no lo pensé”, cuando decidió besarla, relató.

El líder de la Albiceleste afirmó que ganó el Mundial “después de tanto sufrimiento, y finales perdidas. Dios lo tenía guardado para mí”.

Argentina empató con Francia 3-3 en el tiempo reglamentario y el alargue, antes de vencer 4-2 en desempate a penales en la final del Mundial.

Claro, Lionel no ha sido capaz de ver de nuevo la final, simplemente ha observado los festejos, la algarabía de la gente en Argentina y algunos compactos que resumen lo vivido. Es más, aún le hace ilusión verse cuando se dirige hacia el palco donde estaba su esposa, hijos y resto de familia y gritarles a lo lejos: “ya está, se acabó”.

YA ESTÁ, LEO, ES TUYA



Messi sobre el gesto de "Ya está" con lo brazos a Antonela después del ganar la Final: "Quise decir que ya está, que ya se había terminado después de tanto tiempo y de tanto sufrimiento"





Algo inesperado fue lo que señaló el astro argentino al recordar la victoria en cuartos de final contra Países Bajos (2-2 y 4-3 a penales), cuando tuvo cruces tensos y alguna discusión al final con el entrenador neerlandés Louis Van Gaal y con el atacante Wout Weghorst

“Se fue dando eso y no me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también”, reflexionó.

MESSI SOBRE EL GESTO DEL TOPO GIGIO Y EL 'ANDÁ PÁ ALLÁ'



"Lo del Topo Gigio salió en el momento. Sabía todo lo que se había comentado antes del partido, lo qué había comentado (Van Gaal). No me gusta eso que hice", contó Leo Messi

Finalmente, Messi reveló una intimidad de su familia y es que sus hijos se saben de memoria y hacen los bailes de Emiliano “Dibu” Martínez.