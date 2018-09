No hablo aquí de injusticias, un tema de sobra superado. Tampoco afirmo siquiera que el de Pérez Zeledón es mejor que el nacido en Bree. Si se trata de comparaciones, el belga no la tiene fácil para igualar la reacción de Navas y el tico debe trabajar mucho para no verse muy disminuido ante el juego aéreo de Courtois.