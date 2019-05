Infantino tiene una deuda política que cancelar con África y Asia, responsables por su elección en la mancillada silla de Blatter. Abriendo la cuota de participantes a 48, cancela su débito con los súbditos que lo pusieron donde hoy está. De paso, explota a fondo los jugosísimos mercados africano y asiático. Ustedes saben: For a few more dollars. Por lo que a la Concacaf atañe, el nuevo sistema le significaría una plaza más. No la merece. La justa perderá en solemnidad, en realeza, en prosapia, se convertirá en un bazar, un mercado chino, un escaparate de la mediocridad: el evento se banalizará inevitablemente.