Kylian Mbappé está obsesionado con la Copa del Mundo y lo grita a toda voz

Apenas tiene 23 años y ya sabe lo que es ganar una Copa del Mundo, pero su ambición no tiene límites. Para Kylian Mbappé solo hay un objetivo claro: “por supuesto el Mundial es una obsesión, es la competición de mis sueños”, respondió tras liderar este domingo el triunfo de Francia por 3-1 ante Polonia, en octavos de final de Qatar 2022, con dos goles y una asistencia.

Los galos concretaron su dominio con un tanto récord de Olivier Giroud (minuto 44′), nuevo máximo goleador de la historia de los Bleus (52 dianas), y después con dos latigazos imparables de Mbappé (74′, 90+1′), quien se alzó en solitario al liderato goleador del torneo (5 goles). Su enfoque es total y único en levantar otro trofeo del orbe y así lo aclaró.

“Ha habido muchas preguntas de por qué no hablaba. No tengo nada en contra de los periodistas, simplemente es que necesito concentrarme en la competición. Cuando quiero concentrarme en algo, necesito hacerlo al 100%, no perder energía con otras cosas”, explicó al respecto en conferencia de prensa,

Habida cuenta de los antecedentes recientes de los franceses, eliminados en octavos de final en la Eurocopa en 2021, decepcionantes en Liga de las Naciones y privados de varios titulares como Karim Benzema o Paul Pogba, este pase a cuartos es todo un alivio, así como una invitación a soñar en grande en Qatar.

El atacante de Francia Kylian Mbappe (centro) no tiene problemas en cargar con su equipo en el Mundial de Qatar 2022 y ya suma cinco goles. (ODD ANDERSEN/AFP)

Más aún cuando se tiene a un futbolista de la talla de Mbappé y quien pese a su corta edad no tiene problemas en cargar con el equipo y aparece en los momentos más complejos. Nadie puede negar que en Doha es la estrella que más brilla por ahora.

“Estamos muy contentos de estar en cuartos de final después de un partido que no ha sido fácil, pero que logramos marcar en momentos clave”, dijo luego luego de un compromiso en el que fue elegido el mejor hombre del juego, después de no hacerlo en los dos primeros partidos (contra Australiano y Dinamarca).

El astro francés admitió que ser campeón del mundo por segunda vez consecutiva con solo 24 años es una obsesión. Incluso, recalcó que ha planificado su temporada en base a este torneo, tanto física como mentalmente. Quería llegar bien a esta Copa del Mundo y por el momento todo le sale a la perfección. Claro, no se confía.

“Pero estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado, que me he marcado. Hay un cuarto de final en el que tenemos que concentrarnos... “Mi única meta es ganar la Copa del Mundo, y ya el próximo partido. Es lo único con lo que sueño. Vine para ganar el Mundial, no el Balón de Oro (al mejor jugador del torneo) o la Bota de Oro (al máximo goleador).”, añadió.

“Kylian resuelve bien los problemas”, celebra Deschamps

Kylian Mbappé es el máximo goleador del Mundial de Qatar 2022 con cinco goles y sólo parece que Lionel Messi (tres tantos) podría arrebatarle el título de Balón de Oro de la competición. De igual forma, al francés no le importa.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, destacó la “capacidad” de su atacante para resolver bien los problemas, como demostró este domingo con su doblete ante Polonia.

“No ha sido fácil porque el equipo polaco estaba bien organizado para contrarrestarnos, pero siempre tenemos esta capacidad (de salir de situaciones complicadas)”, comentó a la televisión TF1 de su país el técnico que llevó a los Bleus al título mundial en 2018.

“Modificando algunas posiciones en el descanso encontramos más conexión. Después, es Kylian (el que brilla) con su capacidad para resolver bien los problemas. Mejor para nosotros”, apuntó.