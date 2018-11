La batalla de Keylor por conservar su puesto ha sido realmente épica. Una demostración de fuerza de voluntad y determinación. Pero debemos de comprender que con Pérez estamos en presencia de un hombre ideático, obsesivo, enfermizo. Y con maniáticos de esta estofa no se puede lidiar. No hay absolutamente nada que Keylor pueda hacer -ya lo ha hecho todo- cuando su jefe es un hombre torvo, insincero, oblicuo y proclive a las más oscuras fijaciones. Es algo que no tiene nada que ver con el fútbol o el nivel de Keylor —que ha sido excelso—.