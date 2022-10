Juntabolas ‘desaparece’ al intentar atrapar un balón

Un juntabolas pasó el susto de su vida al intentar atrapar un balón y caer a un hueco durante un partido de fútbol en Uruguay.

Por fortuna, el accidentado no sufrió lesiones graves. Esto sucedió en el encuentro que disputaron Albion ante Nacional; incluso el juego debió detenerse para atender a Franco Galípolo, quien al final se llevó tremendo premio, porque Luis el “Matador” Suárez le regaló su camiseta.

Franco Galípolo se llevó tremendo susto y un gran regalo al dejarse la camiseta de Luis Suárez, exjugador del Barcelona. (Foto Cortesía).

“La pelota venía hacia fuera por la banda, intenté agarrarla, pero no llegué y me caí al túnel, por suerte pude darme vuelta en el aire y apoyar las manos. Tuve un golpecito en la rodilla, pero no pasó nada grave”, dijo Franco a los medios uruguayos.

El muchacho recordó que al final llegó lo mejor cuando Luis Suárez se quitó la camiseta y se la regaló.

“Los alcanzapelotas fuimos a sacarnos fotos con Luis Suárez, yo le dije que había sido quien se cayó, se me quedó viendo, me reconoció y me dio la camiseta, me abrazó y me dijo cuidate”.