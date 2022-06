¿Jugada sucia o ‘viveza’ del arquero de Australia en repechaje ante Perú?

En Perú muchos dicen que hizo trampa, incluso el título del diario El Tiempo en su sitio web fue: ¿Le hicieron trampa a Perú?, mientras que el BBCL resaltó: “Lo pillaron in fraganti”.

El Tiempo agregó que el portero Andrew Redmayne habría ido más allá de sus exóticos movimientos. Los peruanos protestan.

El portero australiano Andrew Redmayne se robó todo el protagonismo en los lanzamientos de penal por sus extraños movimientos para despistar a los cobradores peruanos. Pero lo que nadie vio fue que Redmayne hizo algo más para ‘asegurar’ el éxito de su equipo. Una acción que ha sido catalogada en redes sociales como una ‘gran trampa’ y también como una ‘viveza’.

Andrew Redmayne, quien llegó desde la banca para la tanda de penales, se convirtió en el héroe de Australia al tapar un lanzamiento a los peruanos. Al final festejó con los aficionados. (KARIM JAAFAR/AFP)

Pedro Gallese, guardameta de Perú, tenía en su portería dos botellas con hidratantes. Una de ellas, aparentemente, contenía en su envoltorio una hoja con las notas de los cobradores de Australia.

Precisamente, tras percatarse de eso, Redmayne aprovechó que Gallese se dirigió debajo del arco para tomar el recipiente y lanzarlo detrás de las vallas publicitarias.

[#EXCLUSIVO⚠️] La cámara de Movistar Deportes captó el preciso momento en que el arquero de Australia Andew Redmayne jugó sucio contra Pedro Gallese y la Selección Peruana.🇦🇺🇵🇪



Más imágenes a RAS DE CANCHA hoy desde las 9:00 p.m. en #ZonaMixta (003 y 703 en HD). pic.twitter.com/gLCvar6Yix — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 15, 2022

El arquero australiano afirmó que se trataba de una cuestión de “matar o morir” después de que apareciera un video donde se le ve lanzando una botella de agua lejos del alcance de su homólogo peruano durante la tanda de penales que llevó a los ‘Socceroos’ al Mundial.

“Sí, eso ocurrió, hablamos de ello”, confesó RedMayne a los periodistas luego de aterrizar en suelo australiano. Sé todo lo que significa para los chicos así que era como matar o morir, así que aproveché mi momento”, añadió. “Si tuviésemos notas en nuestra botella y alguien la viese la habría lanzado lejos”, agregó el jugador.

[ Repechaje dramático: Perú queda fuera del Mundial en penales ]

Diego Penny, arquero de Alianza Atlético y exconvocado nacional de Perú, se refirió a la polémica del arquero australiano, quien botó los apuntes de Pedro Gallese.

“Si me daba cuenta de que el arquero australiano me botaba el papel, lo afeitaba. Yo creo que Pedro no se dio cuenta”, indicó Penny en declaraciones que publica el sitio RPP noticias de Perú.