José Giacone vive el Mundial entre los nervios por el Argentina - Francia y la admiración por táctica de Marruecos

José Giacone, entrenador de Sporting, es uno de los técnicos más reconocidos del medio nacional por su desempeño como estratega, por su maestría táctica.

Giacone también es argentino y admite que este Mundial no lo ha podido disfrutar como profesional, ya que el desempeño del conjunto albiceleste lo ha puesto como un fanático más frente al televisor.

No obstante, el D.T. brindó su visión de lo que ha significado el torneo, lo que espera de la final entre Argentina y Francia y la enseñanza que le queda de la Copa del Mundo.

La ilusión para Giacone ha sido fuerte porque él vio a Argentina coronarse campeón del mundo en el 78 y 86, por lo que ahora podría disfrutar del tricampeonato.

¿Cómo analiza la final del Mundial?

Pienso que será un partido muy cerrado, dos equipos que andan bien, están fuertes anímicamente, y en el funcionamiento y en el grupo se ven bien. Ambos llevan tiempo trabajando juntos, me parece que es justo que los dos estén en la final. El pronóstico es reservado porque son equipos muy parejos y con grandes futbolistas. Será un partido muy calculado.

¿Se acabó el reinado de la posesión de la pelota?

Yo digo que va a seguir existiendo el estilo de fútbol de elaboración tan paciente, tan pie a pie; hoy por hoy vimos en este Mundial que han desarrollado diferentes estilos; eso está bueno porque significa que el fútbol puede variar. Cada entrenador ha entendido cuáles son las características de los equipos. Un caso muy válido es Marruecos que con un estilo super defensivo y de transición rápida llegó a semifinales.

Marruecos se defendió fuerte y pienso que todo es válido en el fútbol dentro de lo que permite el reglamento. Vimos equipos que cambiaron el sistema para afrontar diferentes adversarios. Argentina pasó por tres sistemas, por ejemplo.

Hay una connotación estratégica en el juego y eso es algo muy válido porque no solo se depende del talento de los futbolistas.

Lejos de su nacionalidad... ¿Es Francia un equipo más táctico y efectivo y Argentina apuesta más a lo pasional y la individualidad?

Argentina ha sido muy estratégico todo el torneo, ha sido muy calculador en los planteos, ha tenido un gran desarrollo en cuanto a la fortaleza de los rivales. Siento que algo bueno que han hecho es que no se han confiado solo en sus jugadores top, sino que se puso por encima el equipo, el funcionamiento colectivo.

¿Cuáles son las fortalezas de Francia?

Francia tiene un gran equipo. Francia es una potencia que tiene desequilibrio con Mbappé y Dembelé, Griezmann les crea y Giroud que es un matador. Siento que otro punto fuerte es que lleva trabajo de años con el mismo entrenador.

Los dos equipos tienen un gran contragolpe, pero siento que es más fuerte el de Francia.

¿Qué debilidades tiene Francia?

He visto algunos yerros como los rebotes, que les costaban cuando los presionan mucho. También veo alguna deficiencia en el juego aéreo del portero.

¿Fortalezas de Argentina?

Tiene buen arquero, defensa sobria. La principal fortaleza de Argentina es el control en el juego, ellos tienen mucha paciencia para sostener la pelota, para buscar el lugar donde penetrar, tienen los volantes de recuperación, pero tienen buen manejo para poner a Messi en situación favorable.

¿Debilidades de Argentina?

En realidad ha sido un equipo muy sólido. En balón parado Francia es fuerte y a mí Argentina no me gusta cómo marca en los tiros libres, porque deja mucho espacio entre portero y defensa.

¿Independientemente del título, ya Messi demostró ser el mejor de la actualidad o necesita el título?

Para mí Messi es el mejor hace muchos años. Lo que uno como argentino desea, pero también porque es un futbolista con una personalidad diferente y ha trabajado duro, es verlo campeón en su último mundial.

Messi siempre estará entre los mejores de la historia, si acaso no es el mejor.

¿Cómo explicaría el fenómeno de Marruecos? Un D. T. que llegó sobre la hora y logra una presentación así con solo tres meses en el cargo.

Pienso que también coincidió con que el técnico devolvió a la selección a figuras importantes y sumó referentes, ideó una táctica especial para lo que son tácticamente. Es un equipo muy físico y muy rápido en transiciones. Creo que tuvo un gran trabajo de inyección anímica, luego hizo una estrategia acorde a las características de los suyos; también tuvo alguna cuota de suerte.

No es normal lo que vimos porque se debe apostar al proceso, pero a veces pasa de que llega un entrenador y toca los botones justos para que el equipo ‘normalón’ se desarrolle con otro potencial.

¿Cuál selección le gustó en forma de jugar?

Yo cuando estuve en Qatar la primera fase y vi a Brasil, me encantó Brasil y lo veía muy sólido, eficiente defensivamente. Después, cuando atacaban, tenían un material técnico impresionante. Argentina me gustó por la versatilidad, me gustó porque usó jugadores que no estaban en los papeles como Enzo Fernández y Julián Álvarez, quienes hacen un gran Mundial.

Francia me gustó, la idea de Inglaterra me gustó. Arabia cuando jugó con Argentina me gustó porque asumió riesgos.

¿Qué lección táctica le dejó el Mundial?

Me reafirma de que por ejemplo uno puede tener un gusto futbolístico, pensar que un sistema es mejor que otro, pero en el fútbol lo más importante son los futbolistas y nosotros debemos analizar eso para desarrollar un sistema y un estilo. Innovaciones no hubo, pero sí muchos sistemas que fueron mal o bien empleados.

¿Hay evolución del fútbol?

Sí, pienso que se ve que prácticamente que no hay jugadores que les rebote la pelota, técnicamente hay muy poco jugador que no resuelva bajo presión a uno o dos toques. En general la mayoría de los equipos han mostrado técnica y velocidad juntos con la pelota y eso tiene que ver con la calidad y con la preparación para la competencia.