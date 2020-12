Giacone llegó a Jicaral en la tercera fecha del Apertura 2020, cuando el equipo no tenía puntos ni goles a favor. Desde entonces sumó 18 puntos para salvar al club de pelear la liguilla por el no descenso, dejándole ese puesto precisamente a los capitalinos. Con el Huracán de la Península Giacone no perdió en las últimas nueve presentaciones.