‘Jeque’ invitó a una parrillada de 200 hamburguesas a aficionados en Qatar

Los aficionados argentinos que esperaban el crucial duelo entre Argentina frente a Polonia, se vieron sorprendidos por un ‘jeque’ en Doha, Qatar, cuando los invitó a una parrillada en plena calle, mientras jugaban un partido de fútbol en la calle.

Precisamente un aficionado argentino contó a la televisora TyC Sports que se encontraba junto a otros amigos jugando a la pelota en una cancha cuando se dio la llegada del benefactor.

“Un ‘jeque’ llegó en su camioneta, nos regaló unas botellas de agua mineral y nos preguntó qué estábamos haciendo y le contamos que queríamos hacer un asado, una parrillada, pero no nos daban permiso. Nos preguntó que quién no nos autorizó y le dijimos quién era. Al rato volvió y nos dijo que ya no había problema, que la podíamos hacer”, narró el aficionado.

Posteriormente el extraño personaje les consultó qué necesitaban para hacer su parrillada y los sudamericanos le contaron. En ese momento se retiró y al rato volvió y les dio la sorpresa.

“Le dijimos que necesitábamos tortas y pan. Cuando volvió, unos 20 minutos después, nos trajo unas 200 tortas de hamburguesas, panes y salsa de tomate. Aquí en la calle hicimos el asado y bueno todos contentos”, agregó el hincha.