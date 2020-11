“No le podemos quitar méritos al Estelí, hizo su partido. Pero estamos muy, muy molestos con nosotros mismos y también tenemos que ponerle el pecho a las balas, porque realmente no jugamos el primer tiempo como este equipo tiene que jugar: con una actitud buena, pero sobre todo con actitud, porque lejos del fútbol si no salen bien las cosas, si me salen mal, tiene que haber actitud. Sé de las repercusiones y tomo la responsabilidad que me toca”, concluyó Soto en la conferencia de prensa.