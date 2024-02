Héctor Altamirano hablará fuerte en Herediano para acabar con las rojas en juegos trascendentales

Herediano perdió 1-2 contra Toluca en su estreno en la Copa de Campeones de Concacaf y el partido que pudo ser diferente, terminó condicionado por esa expulsión tempranera de John Jairo Ruiz.

Así lo dijo el técnico de Toluca, Renato Paiva, y así lo consideró también el entrenador del Team, Héctor Altamirano, quien le pondrá atención a ese fenómeno de las rojas en el equipo florense, en partidos trascendentales.

- ¿Cuánto cambió el partido con la expulsión y cómo analiza esa roja en el minuto 12? ¿Fue un error del futbolista o una circunstancia del partido?

- Creo que la expulsión condiciona sin duda el partido, me parece que estaba siendo un partido parejo, un partido bueno. Nosotros estábamos generando opciones. Tuvimos una clara para podernos ir al frente y después la expulsión condiciona el partido y hoy en día, en el fútbol actual, once contra once con equipos competitivos eso es complicado.

“Imagínate, jugar once contra diez, pero al final yo estoy contento porque los diez que se quedaron y la gente que entró me parece que hicieron un buen partido. Pudimos controlar por momentos y el rival cuenta muchísimo. Me siento contento por cómo se comportó el equipo.

“Una roja siempre condiciona cualquier partido y hablaremos este jueves para que esto no ocurra, porque es complicado, tienes que ajustar el plan del partido, las cosas pueden cambiar y cómo se cambió la situación del partido”.

- ¿Siente que Herediano puede hacer un mejor partido para competir? ¿La serie está viva?

- Por supuesto, creo que el equipo había arrancado bastante bien. El equipo estaba generando, estábamos teniendo la pelota, era un partido donde ambos equipos estaban intentando generar sus opciones y la expulsión condiciona mucho. El gol de Deyver Vega nos permite poder estar en la serie. Creo que vamos a plantear un partido distinto con nuestras armas.

“En once contra once poderle competir a un equipo que tiene buenos jugadores. Esto al final es fútbol y el gol nos pone en condiciones distintas que habernos ido 2-0, o 3-0.

“El equipo emocionalmente cambia. Entonces, estamos tranquilos, vamos a ajustar y vamos a trabajar para tomar decisiones que nos permitan ir a Toluca a competir, hacer un buen partido y poder estar dentro de la serie”.

- Herediano viene con una seguidilla de expulsiones en partidos trascendentales, con Orlando Galo, Fernán Faerron y ahora esta. ¿Cómo se interpreta eso?

- Son los pequeños detalles, son situaciones que el jugador tiene que aprender a controlar. Lo hablamos durante la semana, que en este torneo hay VAR y podían suceder ciertas cosas. Es algo que hay que atender de la mejor manera, porque estamos perdiendo campeonatos, se están perdiendo jugadores importantes y las series por esa cuestión de detalles.

“El equipo tiene que entender que sí hay que jugar al límite, pero nunca cruzarlo, porque hoy en día el fútbol actual demanda mucha exigencia física, táctica, de atención, concentración y cuando le regalas al rival la posibilidad de jugar con uno menos, siempre el rival te va a hacer daño”.

- ¿Qué tiene Herediano para poder revertir esto en México?

- El plan del partido estaba diseñado para nosotros mediante posesiones largas poderles hacer daño, con pelota quieta. También trabajamos mucho, era una área de oportunidad para nosotros. Creo que el plantel está convencido y el trabajo que se hizo durante la semana así me lo determina. Obviamente, hay que competir de la misma manera en la que se compitió cuando estuvimos once contra once, porque el partido estaba parejo.

“Por una opción clara de nosotros, con un remate por ahí que también pudimos haber concretado. El partido estaba parejo y nosotros tenemos que entender que para competir y aspirar a poderle dar vuelta al resultado.

“Tenemos que competir once contra once, seguir con la misma intensidad y seguir al pie de la letra el plan de partido para poderle hacer daño a Toluca, que es un gran equipo, donde si le das facilidades, te las va a cobrar”.