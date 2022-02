Hasta en México dudan del penal de su salvación

Corría el minuto 78 en el estadio Azteca, México intentaba por todos los medios salir del atolladero en el que se iba a meter si terminaba empatando 0 a 0 con Panamá, en el octagonal rumbo al Mundial de Catar 2022, y de un momento a otro apareció la salvación con un penal muy dudoso que al parecer nunca se revisió en el VAR (video arbitraje). Raúl Jiménez cambió la acción por gol y llevó calma a los suyos, aunque la polémica jamás quedó ahí.

¿Bien marcado el penalti sobre Lainez?



SÍ ❤️

NO 🔄



México 1-0 Panamá

— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 3, 2022

En el Tri ahora respiran al verse terceros (última plaza para clasificar directo) y al tener cuatro puntos de ventaja sobre Panamá (cuarta con 17) y cinco más que Costa Rica (quinta con 16) a falta de tres jornadas para el cierre. Sin embargo, hasta en suelo mexicano critican duramente el señalamiento de una pena máxima que a criterio de reconocidos analistas arbitrales y periodistas mexicanos nunca existió.

Es más, Felipe Ramos Rizo, exreferi mundialista y panelista del programa Fútbol Picante de ESPN, fue el primero en señalar lo que para él es un fallo monumental del central salvadoreño Iván Arcides Barton, ya que ni contacto existe del canalero Abidel Ayarza sobre Diego Lainez, según explicó.

“Penal inexistente a favor de México”, posteó en Twitter Rizo, quien minutos después amplió su parecer en el programa en el que habitualmente participa y cuestionó que no se revisara en el VAR.

Lo increíble del penalti es que siendo una jugada apretada ni siquiera se utilizó al VAR…!Descarados!

“No todos los contactos son penales, debe de existir una falta para que en verdad se sancione un penal. Tan siquiera veo contacto en esta jugada, así que creo que el árbitro se equivocó y no hay penal. Si el VAR hubiera funcionado le deberían de haber dicho al árbitro que revisara... Debían de revisar esta jugada en el VAR, pero no sé si es que estuvieron de acuerdo con el central o si es que no se quisieron comprometer a decir que debía revisarse”, detalló.

David Faitelson fue otro de los que reprochó la acción que terminó por potenciar a México en un duelo parejo y en el que había muchísimo en juego.

“Lo increíble del penalti es que siendo una jugada apretada ni siquiera se utilizó al VAR…!Descarados!”, escribió el comunicador.

Mismo pensamiento de André Marín, comunicador y presentador de La Última Palabra en Fox Sports: “Raúl Jiménez convirtió desde los once pasos al minuto 80, tras una falta, que no era, sobre Lainez”.

¡GOL DE MÉXICO!



Raúl Jiménez convirtió desde los once pasos al minuto 80, tras una falta, que no era, sobre Lainez. #Qatar2022



— Andre Marín (@andremarinpuig) February 3, 2022

Estas versiones son totalmente opuestas a la del exgoleador y referente azteca Hugo Sánchez, quien a su parecer la acción daba para ser señalada como pena máxima.

“Hay un contacto claro y es penal a favor de México”, enfatizó Sánchez en Fútbol Picante.

Si en México hay dudas por la pena máxima, en Panamá la furia se desborda al sentirse perjudicados. Medios como Mi Diario titulan en su sitio web: “Penal regalado y México venció 1 a 0 a Panamá”.

Thomas Christiansen, timonel canalero, fue más allá y dijo al finalizar el choque: “México tenía que ganar por lo civil o lo criminal y lo consiguieron... Con tantas dudas que tienen en México, Panamá y los demás países que lo vieron (penal) al menos era revisable en el VAR”.