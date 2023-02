Guía TV: ¿Dónde puede ver los juegos de la Selección Sub-17 en el Premundial y la Champions?

En su primer partido en el Premundial Sub 17 en Guatemala, Costa Rica derrotó 2-1 a Guadalupe. Twitter Diario de Centro América.

La Selección Nacional Sub17 está en franca lucha por clasificar al Mundial de Perú, en setiembre de este año, y los partidos del Premundial en Guatemala solo se pueden seguir a través de la cadena ESPN, que tiene los derechos.

Aunque el primer juego de la Tricolor ante Guadalupe (2-1) no fue transmitido en directo, le tenemos buenas noticias, pues este martes ante Cuba y el jueves frente a Jamaica, sí los podrán observar los ticos gracias a la señal internacional de ESPN 2.

Además, los octavos de final de la Champions League arrancan esta martes, con un imperdible duelo entre el París Saint Germain, sin Keylor Navas, contra el Bayern Múnich. ¿Le irá bien a Donnarumma?

El otro duelo de la fecha será Milan vs. Tottenham. Mientras tanto, el miércoles se enfrentarán Borussia Dortmund vs. Chelsea y Club Brugge vs. Benfica.

Por cierto, no se le olvide que el Barcelona jugará el jueves ante el Manchester United, pero por la Europa League. También Alajuelense, líder del Clausura 2023, se las verá con el Municipal Grecia el sábado.

Martes

1:50 p. m. AC Milan vs. Tottenham Hotspur (Champions League, octavos), por ESPN.

1:50 p. m. PSG vs. Bayern Múnich (Champions League, octavos), por ESPN 2.

6:50 p. m. Cuba vs. Costa Rica (Premundial Sub-17), por ESPN 2.

7 p. m. El Show de la F1 - El retiro de Sebastian Vettel (Fórmula 1), por ESPN.

Miércoles

1:50 p. m. Borussia Dortmund vs. Chelsea (Champions League, octavos), por ESPN 2 y Canal 7.

1:50 p. m. Club Brugge vs. Benfica (Champions League, octavos), por ESPN.

2 p. m. Real Madrid vs. Elche (Liga Española), por Vix Tigo y Sky 504/546.

2 p. m. WM Phoenix Open (Golf), por ESPN 3.

3:50 p. m. México vs. Panamá (Premundial Sub-17), por ESPN 2.

4 p. m. México vs. Nigeria (Copa Internacional), por TUDN.

5:45 p. m. El Nacional (Ecuador) vs. Nacional Potosí (Copa Libertadores), por ESPN 3.

6:30 p. m. Cleveland Cavaliers vs. Philadelphia 76ers (NBA), por ESPN 2.

9 p. m. New Orleans Pelicans vs. Los Ángeles Lakers (NBA), por ESPN 2.

Jueves

11:30 a. m. Barcelona vs. Manchester United (Europa League), por ESPN 2.

11:30 a. m. Salzburg vs. Roma (Europa League), por ESPN.

1:45 p. m. Juventus vs. Nantes (Europa League), por ESPN 2.

1:45 p. m. Sevilla vs. PSV (Europa League), por ESPN.

3 p. m. The Genesis Invitational (Golf, primera ronda), por ESPN 3.

3:50 p. m. El Salvador vs. Surinam (Preolímpico Sub-17), por ESPN 2.

5:45 p. m. Zamora vs. Boston River (Copa Libertadores), por ESPN.

6 p. m. Juego de las Celebridades (NBA), por ESPN.

6:50 p. m. Costa Rica vs. Jamaica (Preolímpico Sub 17), por ESPN 2.

Viernes

11:30 a. m. Braunschweig vs Holstein Kiel (Bundesliga 2), por Vix Tigo y Sky 504/546.

11:30 a. m. Paderborn vs. Kaiserslautern (Bundesliga 2), por Vix Tigo y Sky 504/546.

1:30 p. m. Auxerre vs. Lyon (Ligue 1) por ESPN.

1:30 p. m. Sassuolo vs. Napoli (Liga Italiana), por ESPN 2.

1:30 p. m. Augsburg vs. Hoffenheim (Bundesliga 2), por Sky 504/546.

2 p. m. Girona vs. Almería (Bundesliga 2), por Vix Tigo y Sky 504/546.

3 p. m. The Genesis Invitational (Golf, segunda ronda), por ESPN 3.

8 p. m. Juego de las Estrellas en Ascenso (NBA), por ESPN.

8 p. m. Alajuelense vs. Grecia (Clausura 2023), por Tigo Sports.

9 p. m. Puebla FC vs. Cruz Azul Liga Mexicana), por ESPN 2.