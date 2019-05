Marcelo Bielsa nos dio la semana pasada una demostración de “fair play” que debería ser galardonada. Jugaba el Leeds United bajo su mando contra el Aston Villa. Al Leeds le bastaba con un triunfo para acceder automáticamente a la primera división del fútbol inglés. El marcador va cero a cero. Estamos en el minuto 71. Una instancia dramática, tensa, crispante, en la que se decidía muchísimo para ambos equipos. El Leeds anota un gol, con un jugador rival tendido en el terreno, severamente lesionado y no atendido de emergencia, como lo ordena el reglamento. El gol no puede ser anulado, ni podemos abordar la máquina del tiempo de Wells, devolvernos al pasado, suspender el partido y correr al rescate del jugador herido. Bielsa toma sobre la marcha, y con toda la presión psicológica que sobre él pesaba, la decisión de ordenarle a sus jugadores que se dejaran anotar un gol en contra, sin ofrecer resistencia. Y así lo hicieron. Marcador final: 1-1. Muy oneroso en términos competitivos para el Leeds, porque con este marcador no podrá ingresar a la primera división, y tendrá que jugar una liguilla de ascenso con varios equipos.