Gol de Messi acabó con una ‘psicosis’

Messi intenta superar la barrida del chileno Jean Beausejour. | AP (IVAN FERNANDEZ)

Buenos Aires. AFP El entrenador de Argentina, Alejandro Sabella, afirmó que el gol conseguido por Lionel Messi ante Chile en el triunfo 4-1 por la primera fecha de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Brasil, permite terminar con “la aparente psicosis colectiva” de que no podía anotar.

“Será importante para Lionel este gol por esta ‘aparente psicosis’ colectiva de que no lograba hacerlo con Argentina. Pero esto no es lo preocupante porque es siempre extraordinario y si no hace el gol, produce la jugada para que lo haga otro”, dijo el técnico a la prensa.

Messi marcó el segundo gol, en una noche inspirada para Gonzalo Pipita Higuaín, que anotó los otros tres en el triunfo contundente sobre Chile en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Sequía. Messi sufría un hechizo al no poder celebrar conquistas en partidos oficiales con la selección argentina desde la eliminatoria anterior. Se fue en blanco del Mundial de Sudáfrica 2010 y de la Copa América de Argentina de este año, a diferencia de su tremendo poder de artillero en el balompié europeo.

“Chile hizo un futbol de ataque, agresivo, con la búsqueda del arco rival, pero estuvimos concentrados, sólidos, con potencialidad del medio hacia adelante, recuperando la pelota y saliendo con velocidad”, añadió Sabella en su debut oficial con la selección albiceleste, donde reemplazó a Sergio Batista, cesado tras la eliminación en cuartos de final en la Copa América.

En su próximo compromiso, Argentina jugará como visitante el martes en Venezuela. Recuperan a Martín Demichelis, quien superó un golpe en la cabeza, y a Javier Mascherano, suspendido.