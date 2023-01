Gianni Infantino se toma una foto cerca del ataúd de Pelé y recibe fuertes críticas

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, fue blanco de críticas durante las últimas horas, pues los internautas no ocultaron su desacuerdo con que el máximo encargado del organismo se fotografiara frente al ataúd de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como “Pelé”.

Los hechos se registraron el lunes 2 de enero en la multitudinaria capilla ardiente de Pelé, el Rey del Fútbol que falleció el 29 de diciembre, a los 82 años, víctima de un cáncer de colon.

Infantino asistió a la ceremonia y le dio el pésame a los familiares del astro del fútbol, mientras aseguró que “todo el mundo del fútbol va a recordar a Pelé por siempre. Obviamente le vamos a hacer tributo y le vamos a pedir a todas las federaciones que hagan un minuto de silencio y también que se ponga un estadio con su nombre”.

Pero sus palabras pasaron desapercibidas y lo que realmente capturó la atención fue que en apariencia el jerarca fue observado fotografiándose en repetidas ocasiones durante la despedida de Pelé. No obstante, fue una en particular la que desató la ola de críticas, pues el hombre fue captado tomándose un selfie a menos de un metro del cuerpo de Pelé.

Gianni Infantino fue captado tomándose un selfie a menos de un metro del cuerpo de 'Pelé'. (Reuters)

La fotografía se viralizó en minutos y las criticas no tardaron en salir a la luz, por ejemplo, la usuaria de Twitter Clara Marcela Mejía subió dos fotografías en las que se observa a Infantino tomarse varias fotos en la despedida de “O Rei”.

“En el velorio de Pelé, los contrastes entre los hinchas despidiendo a su ídolo y los empresarios del fútbol como Infantino, de foto en foto. Observen el detalle donde el muerto es lo de menos, es un objeto en la escena y no el más importante”, escribió la usuaria.

En el velorio de Pelé, los contrastes entre los hinchas despidiendo a su ídolo y los empresarios del fútbol como Infantino, de foto en foto. Observen el detalle donde el muerto es lo de menos, es un objeto en la escena y no el más importante. pic.twitter.com/CiRUwZa8hZ — Clara Marcela Mejía (@clamarceme) January 2, 2023

A esa opinión se unieron otros usuarios, quienes escribieron: “La imagen de Infantino tomándose selfies junto a los restos de Pelé te deja verdaderamente boquiabierto y no admite justificación, es simplemente reprochable y me da asco”. “Si alguien se le acercó para una selfie, lo decente es decir ‘este no es el momento ni el lugar, lo siento, pero no puedo’, pero, desesperado por verse como un buen tipo, lo hizo”.

Infantino responde

Por otro lado, varios usuarios justificaron al presidente de la FIFA y aseguraron que no tenía nada de malo tomarse fotografías para recordar el momento. Sin embargo, Infantino no necesitó justificaciones de terceros por mucho tiempo, ya que él mismo respondió a todas las críticas y explicó el porqué decidió tomarse las fotografías en la capilla ardiente de Pelé.

El presidente de la FIFA publicó varias fotografías tomadas en la despedida de Pelé, en las que se le observa compartir con algunos familiares del brasileño. En la publicación Infantino aseguró que estaba “consternado” por las críticas y aseguró que las fotografías no fueron su idea, sino de amigos y familiares de Pelé.

“En el caso de la selfie, los compañeros de Pelé pidieron hacernos una selfie a todos juntos pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, para ayudar, tomé el teléfono de uno de ellos y le tomé una foto a todos. Si ser útil para un compañero de Pelé genera críticas, estoy feliz de aceptarlo y continuaré siendo útil donde pueda para aquellos que han contribuido a escribir páginas legendarias del fútbol”, aseveró Infantino, quien después manifestó que siente respeto y admiración por el brasileño y por la ceremonia del lunes. “Nunca haría nada que fuera irrespetuoso de ninguna manera”, agregó.